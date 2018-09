To pædagoger og et barn har fået alvorlige skader, efter de blev mast af en stor murstensvæg onsdag formiddag i en børnehave i Viborg Kommune. To andre børn slap med mindre skrammer.

»Det barn, det gik værst ud over, har flere brud på bækkenet og andre mindre skrammer, men alle er ved godt mod,« siger Anne-Mette Marling, der er områdeleder i Viborg Kommune.

Den ene af pædagogerne måtte på skadestuen med en brækket ankel, brud på to lændehvivler og nogle trykkede ribben. Den anden har mistet et stykke af en tå og brækket en anden tå to steder.

Men det er ikke kun dem, som var direkte involveret i ulykken, der har lidt fysisk skade. De medarbejdere, der var med til at løfte væggen og få de tilskadekomne ud, er også mærket efter ulykken.

Kommunen sørger for at tage hånd om dem, som har fået en arbejdsskade Anne-Mette Marling, områdeleder

»Der er blevet oprettet en skadesanmeldelse, og de pædagoger, der løftede væggen, er blevet henvist til en læge, som skal vurdere, om de har lidt arbejdsskader,« siger Anne-Mette Marling.

»Kommunen sørger for at tage hånd om dem, som har fået en arbejdsskade, og de vil blive tilset af fysioterapeuter, kiropraktorer eller hvad der nu er brug for,« siger hun.

Onsdag aften var der debriefing af personalet, som var rystet over ulykken, og der har været tre psykologer hele dagen, som personale, børn og forældre kunne snakke med, og som også vil stå til rådighed efter behov fremadrettet.

Torsdag har mange forældre holdt deres børn hjemme, så de kunne få en dag at sunde sig på.

Torsdag morgen har arkitektfirmaet Constructa og bygherren været forbi og fjerne den væltede væg og rydde op i garderoben.

Der er nu indledt en undersøgelse, som skal udrede det, der er sket, og vurdere, hvad der nu skal ske.

»Vi ved ikke endnu, hvor fejlen ligger, men vi er ved at undersøge omfanget af skaden og har en god dialog med bygherren og Viborg Kommune,« siger Tim Lykke Jensen, der er administrerende direktør i Constructa.

Arbejdstilsynet har afspærret garderoben, men Anne-Mette Marling regner med, at børnehaven snart vil være fuldt klar til brug igen.