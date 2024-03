Konservativ Ungdom rammes af nye og særdeles alvorlige anklager om falske oplysninger i en ansøgning om offentlige midler.

Det kan få fatale konsekvenser for ungdomspartiet og koste millioner af kroner i tabt tilskud.

Ungdomspartiets formand, Christian Vigilius Holst, afviser at have kendt til problemet, og han sætter spørgsmålstegn ved centrale dele af anklagen.

Det er revisorfirmaet PwC, der har fundet falske oplysninger i Konservativ Ungdoms ansøgning om milliontilskud fra de offentlige tipsmidler i 2023.

Tilskuddet fra tipsmidlerne fastsættes ud fra, hvor mange medlemmer og aktive lokalforeninger et ungdomsparti har. Jo flere medlemmer og lokalforeninger, jo flere penge.

I ansøgningen om tipsmidler skrev Konservativ Ungdom, at partiet har 2.179 medlemmer og 35 aktive lokalforeninger.

Men det passer langt fra, konkluderer PwC i en undersøgelse lavet for Dansk Ungdoms Fællesråd, der uddeler tipsmidlerne.

Derfor bør det årlige tilskud på næsten tre millioner kroner til Konservativ Ungdom ikke udbetales for 2023, vurderer PwC:

»Ud fra Dansk Ungdoms Fællesråds tilskudsregler § 39 er det en betingelse for udbetaling af driftstilskud, at de oplysninger, som er afgivet i ansøgningen, er korrekte og dokumenterbare. Da landsorganisationen i forbindelse med medlemskontrollen har fremsendt ikke korrekt materiale, er det vores vurdering, at de ikke lever op til denne betingelse,« skriver PwC's statsautoriserede revisor til Dansk Ungdoms Fællesråd.

Budskabet er klart, mener juraprofessor Sten Schaumburg-Müller fra Syddansk Universitet:

»Jeg læser revisorpåtegningen som i hvert fald en markant tilkendegivelse til Dansk Ungdoms Fællesråd: Overvej, om hele tilskuddet skal bortfalde,« forklarer Sten Schaumburg-Müller.

Forkerte foto

Helt konkret er der tale om, at der ifølge PwC er blevet indberettet 14 forkerte aktiviteter for tre af Konservativ Ungdoms lokalforeninger, viser B.T.s aktindsigt i undersøgelsen.

Lokalformændene oplyser til PwC, at de enten ikke kender til aktiviteterne, eller at deres forening ikke har deltaget i dem, eller at deres forening ikke selv har arrangeret aktiviteterne.

I nogle tilfælde er der endda indsendt forkert billeddokumentation for aktiviteterne.

»Det oplyses, at der er dokumentation i form af billeder, hvor personerne på billedet ikke er medlemmer af deres lokalforening,« skriver revisoren efter at have talt med en af lokalformændene.

Der er også blevet uploadet billeder fra den samme fest som dokumentation for flere forskellige begivenheder, fortæller PwC.

Det står uklart, hvem der præcist skulle have lavet de forkerte indberetninger. I et af tilfældene oplyser lokalforeningen, at de forkerte aktiviteter er oprettet af ungdomspartiets »hovedkontor uden deres viden eller accept«.

Festivitas Udover problemet med falske oplysninger om tre foreninger, så er 15 af de 35 lokalforeningerne ved nærmere eftersyn ikke aktive nok til at kunne udløse tilskud fra tipsmidlerne. Det skyldes, at flere af foreningernes aktiviteter ikke har været arrangeret af lokalforeningen selv eller ifølge PwC fremstår som ren og skær festivitas og »primært eller udelukkende« sociale arrangementer. Fredagsbar, filmaften, »hygge i lokaler« eller bowlingture oplistes som eksempler.

Formand kræver svar

Konservativ Ungdoms formand, Christian Vigilius Holst, afviser, at nogen i Konservativ Ungdom bevidst har indberettet forkerte aktiviteter for at få et større tilskud:

»Vi er ikke enige i, at der er blevet indberettet forkerte aktiviteter. Alle aktiviteter har fundet sted, og det har været vores vurdering, at de var tilskudsberettigede, men vi kan ikke afvise eventuelle fejlvurderinger,« skriver han til B.T.

Han kritiserer, at PwC og Dansk Ungdoms Fællesråd ikke har fortalt ham, præcis hvilke aktiviteter der skulle være forkerte:

»Det er svært for os at forholde os til, om den påståede forkerte dokumentation er rigtig, når vi ikke må få at vide, hvilken dokumentation det handler om.«

»Landssekretæren har været i kontakt med alle lokalforeningsformænd for at indsamle og afstemme dokumentation for alle afholdte aktiviteter i 2022. Derfor er der heller ikke blevet indberettet materiale uden lokalformænds viden eller accept,« skriver Christian Vigilius Holst.

PwC har forholdt sig til kritikken fra Vigilius i en høring og holder fast i konklusionerne, viser B.T.s aktindsigt i sagens dokumenter.

Dansk Ungdoms Fællesråd holder derudover fast i, at oplysningerne om de tre konkrete lokalforeninger ikke kan udleveres, fordi lokalformændene er lovet anonymitet i undersøgelsen.

Undersøgelsen kommer oven på, at PwC allerede har vurderet, at knap ti procent af Konservativ Ungdoms 2.179 registrerede medlemmer er såkaldte spøgelsesmedlemmer, som for eksempel ikke selv har betalt deres kontingent og derfor ikke bør udløse tilskud.

Dansk Ungdoms Fællesråd har endnu ikke besluttet, hvilke konsekvenser den afslørede fusk skal have for Konservativ Ungdom. Det sker efter påsken.