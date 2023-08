En ung mand er lørdag aften blevet hastet på hospitalet efter en alvorlig trafikulykke på Haastrupvej ved Haarby på Vestfyn.

At dømme ud fra billeder på stedet er der sandsynligvis tale om en soloulykke, hvor føreren af en blågrå personbil har mistet herredømmet over bilen.

»Vi fik anmeldelsen klokken 18.53,« siger vagtchef ved Fyns Politi Peter Vestergaard og fortsætter:

»Jeg kan bekræfte, at der formentlig er tale om en soloulykke. Der har været to personer i bilen, og en er alvorligt til skadekommen. Det var to unge mænd.«

Hastet på hospitalet. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Hastet på hospitalet. Foto: Presse-fotos.dk

Vagtchefen har ikke oplysninger om, hvorvidt det er føreren eller passageren, der er kommet alvorligt til skade.

Opdateres…