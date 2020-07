Søndag aften måtte flere redningsfolk knokle i to timer for at få en 21-årig mand fri fra en næsten knust bil.

Manden var smadret ind i et træ med høj fart i en solo-ulykke.

Vagtchef hos Sydøstjyllands Politi Jørn Bystrup fortæller mandag morgen til TV Syd, at manden blev behandlet for sine skader i Odense.

»Det var en vanskelig opgave at få den hårdt kvæstede frigjort fra bilen uden at pådrage ham yderligere skader, men efter to timers indsats af redningsmandskab og akutlæge kunne den 21-årige i helikopter flyves til behandling på Odense Universitetshospitals Traumecenter.«

Ulykken skete på Hovborgvej, der ligger vest for Vorbasse i Jylland.

Det vides endnu ikke, hvorfor manden mistede herredømmet over sin bil og kørte ind i træet.

Jørn Bystrup tilføjer, at bilisten havde pådraget sig mange kvæstelser, men nu er helt uden for livsfare.

Hovborgvej var spærret i begge retninger i flere timer søndag aften, mens redningsarbejdet stod på.