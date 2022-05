Det kostede 280 millioner kroner at etablere Danmarks første partikelkanon.

Men nu er den alvorligt skadet, oplyser Dansk Center for Partikelterapi i en pressemeddelelse.

Det skete i weekenden i forbindelse med leverandørens vedligeholdelsesarbejde.

»Det er en meget uheldig situation, som er opstået. Vi arbejder på højtryk med at sikre patienterne behandling og med at informere patienterne bedst muligt,« siger cheflæge og professor Morten Høyer i Dansk Center for Partikelterapi.

Maskinen ligner næsten et rumskib, men er et behandlingsrum på Dansk Center for Partikelterapi ved Aarhus Universitethospital.

Den bruger partikelstråling frem for almindelig strålebehandling med røntgenstråler til at angribe tumoren. Det betyder, at den rammer kræftknuden meget velafgrænset og skåner det omkringliggende væv.

Det var, da maskinen skulle skilles og samles igen, at der opstod en alvorlig skade. Man undersøger i øjeblikket omfanget af skaden og hvilke reservedele, der skal fremskaffes. Det forventes derfor, at anlægget kommer til at stå stille de næste to uger, hvis ikke længere.

Og det kommer til at gå ud over 35 patienter, der nu i stedet henvises til almindelig stråleterapi og måske i sidste ende bliver nødt til at blive henvist til partikelterapi i udlandet.