I februar sidste år gjorde en række piloter klar til at lette fra Esbjerg Lufthavn. De stoppede dog i sidste øjeblik på af et højt brag.

Det skulle senere vise sig at være på grund af en 'alvorlig hændelse', har en ny undersøgelse af Havarikommissionen slået fast.

Hændelsen udspillede sig, da piloterne gjorde klar til take-off i en helikopter af typen Airbus EC 175 fra selskabet NHV.

Da motorerne blev tændt, hørte piloterne nemlig et brag, hvorefter motorerne straks blev slukket.

Sådan så det ud, efter topnøglen havde gennemboret vingen. Foto: Havarikommissionen.

Det viste sig, at en glemt topnøgle havde gennemboret en vinge i hovedrotoren på en af helikopterens vinger.

Topnøglen stammede fra en inspektion af helikopteren, som var foretaget dagen før.

Havarikommissionen har i rapporten beskrevet, at hændelsen skete som følge af en 'menneskelig fejl'.

Lars Skov Christensen, administrerende direktør hos NHV, fortæller til JydskeVestkysten, at man tager hændelsen til sig.

»Det er naturligvis ikke en sag, vi er stolte af, men vi prøver at tage den fra den positive side, så vi kan lære noget af den – og det har vi gjort. Vi har også delt hændelsen med vores kunder, fordi det er en hændelse alle med fordel kan anvende til at fremhæve, hvor vigtigt det er med kontrol af mange arbejdsgange og procedurer,« siger han.

Samtidig forsikrer Lars Skov Christensen over for JydskeVestkysten, at man har styrket kontrollen. Blandt andet ved at udvide antallet af værktøjsstande.

Han påpeger, at overblikket omkring brug og opbevaring af værktøj på den måde bliver mere enkelt.

Det var i øvrigt NHV, som selv havde taget initiativ til, at hændelsen skulle undersøges nærmere af Havarikommissionen.