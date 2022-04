En mulig flyulykke blev undgået i Københavns Lufthavn fredag, hvor et TAP Portugal-fly fik problemer under landingen.

Det skriver mediet Check-in.dk.

Flyet kom fra Lissabon i Portugal med 102 passagerer og syv besætningsmedlemmer ombord og forsøgte at lande i København ved 12-tiden 8. april.

Ifølge mediet kunne episoden have udviklet sig til en flykatastrofe, da flyet – en Airbus A320-200 – forsøgte at lande på lufthavnens bane 30, der er den såkaldte tværbane.

For et eller andet gik helt galt under landingen, og havarikommissionen skal nu undersøge sagen nærmere, og flyets sorte bokse skal tjekkes.

Check-in.dk citerer The Aviation Herald for oplysninger om, at flyet pludselig svingede en smule til venstre under landingen, og samtidig faldt farten fra 246 km/t til 222 km/t.

Det fik tilsyneladende piloterne til at iværksætte en såkaldt go around, hvor landingen bliver afbrudt, men i første omgang fik flyet ikke den nødvendige fart og højde til at komme i luften igen.

Det betød, at det store fly fløj over hegnet til lufthavnen og husene i Maglebylille tæt på lufthavenen med en høje på bare 90 meter. På det tidspunkt var farten kun 187 kilometer i timen.

Heldigvis lykkedes det piloterne at få flyet i luften igen, og da det kom op i omkrig 285 meter fik det farten tilbage.

Til sidst var flyet oppe i små 1000 meters højde, og herfra gjorde piloterne et nyt landingsforsøg.

Cirka 20 minutter efter første landingsforsøg - klokken 12.24 - landede flyet sikkert på en af lufthavnens to hovedbaner.