Hovedpine, irritation, betændelsestilstand, vejrtrækningsbesvær, kvalme eller opkast. Læg dertil risikoen for at blive forgiftet eller få kræft.

Det er en alvorlig besked, som brugere af visse apparater til behandling af søvnapnø, lungesygdom og vejrtrækningsstøtte for nylig har modtaget i deres e-Boks.

Helt konkret er 33.240 danske patienter omfattet af risikoen for at blive syge af deres behandling, fremgår det af en pressemeddelelse på Region Hovedstadens hjemmeside.

Philips har fundet en risiko for, at det skum, der bruges som støjdæmpende materiale i apparaterne, kan nedbrydes og dermed kan udlede dampe og små partikler, som altså kan give de ubehagelige og alvorlige gener.

Vi har fået en del henvendelser fra folk, der er er bekymrede for, hvad de skal stille op, og hvad det betyder for dem. Vores anbefaling er lige nu, at de fortsætter deres behandling som hidtil Jannick Brennum, Centerdirektør og læge Rigshospitalet

Centerdirektør og læge Jannick Brennum på Rigshospitalet fortæller til B.T., at alle regionerne samarbejder om at finde en løsning for de patienter, der bruger apparaterne.

»Vi har fået en del henvendelser fra folk, der er bekymrede for, hvad de skal stille op, og hvad det betyder for dem. Vores anbefaling er lige nu, at de fortsætter deres behandling som hidtil, fordi det for nogle kan være farligere helt at stoppe med at bruge apparatet. Derfor skal man tale med os først,« siger han og tilføjer:

»Vi håber at have en løsning på plads inden for et par måneder, uden at have en konkret dato. Vi venter stadig på at få en plan fra Philips. Planen er enten at udskifte hele apparatet eller at skifte den problematiske del af apparatet,« siger Jannick Brennum.

Han oplyser desuden, at man ikke har oplevet, at patienterne er blevet syge, men at man af sikkerhedsmæssige årsager har valgt at kontakte alle patienter.

Philips selv skriver på sin hjemmeside, at sagen bliver behandlet »med størst mulig alvor«.

»Det er vores hensigt at give de berørte patienter og kunder den service, de forventer og fortjener, når vi løser dette problem som vores højeste prioritet. Denne indsats omfatter omfattende, global optrapning af produktion, reparation, service, forsyningskæde og andre funktioner til understøttelse af korrektionen,« skriver virksomheden.

Patienter, der har spørgsmål til deres behandling, skal kontakte den behandlende afdeling.

Som patient kan du altid klage til Patienterstatningen, hvis du mener, du har haft gener eller forværring på grund af den behandling, du har modtaget.

»Det, der dog kan være en udfordring i dette tilfælde, er, at mange i forvejen har luftvejssymptomer. Så det vil være svært at skelne mellem, hvad der er relateret til deres grundsygdom, og hvad der er relateret til maskinen. Den forklaring får vi først, hvis patienten skifter apparat, og symptomerne forsvinder,« siger Jannick Brennum