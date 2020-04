Danskerne kan dufte en lille åbning i corona-krisen, da der er mulighed for, at Danmark åbnes lidt efter 2. påskedag.

Eller sker det? Det kræver i hvert fald, at danskerne bliver bedre til at håndtere situationen, end de er lige nu, lyder det fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

Han har søndag lavet et opslag på Facebook, hvor han kommer med et opråb til den danske befolkning.

'Jeg er desværre nødt til at komme med en alvorlig besked'.

Det er de første ord i opslaget, hvori han påpeger, at der skal strammes op på et meget vigtigt område - den sociale afstand.

'Jeg ved godt, at påskesolen er her, og heldigvis følger langt de fleste stadig myndighedernes henstillinger. Men der er desværre enkelte, som er begyndt at slække på tingene. Det går ikke,' skriver han.

Han skriver, at danskerne skal være bedre til at holde afstand til hinanden. Hvis det ikke sker, så vil duften af den lille åbning forsvinde meget hurtigt.

'En gradvis, stille og kontrolleret åbning af samfundet vil kun kunne ske, hvis vi fortsætter med at opføre os fornuftigt i påsken. Det var budskabet i mandags. Det gælder fortsat. Og det gælder alle,' skriver han.

Magnus Heunicke fremhæver tre ting, så danskerne fortsat skal have sig for øje, når de kommer igennem dagene.

Husk håndhygiejnen, hold afstand og lad vær med at samles mere end 10 personer.

Det er vigtigt at gøre for medmenneskerne i landet. Dem der er særligt udsatte i denne corona-epidemi. Reglerne skal håndhæves, ellers kan det gå galt.

'Alt sammen for at undgå en situation, som vi har set i andre europæiske lande, hvor smittespredningen er kommet ud af kontrol. Det må ikke ske i Danmark.'

Han skriver samtidig, at tallene fortsat ser positive ud, selvom der stadig er et stykke vej ud af epidemien.

Sundhedsministeren skriver også en tak til flertallet, som formår at følge reglerne og dermed sørge for, at tallene stadig er på den grønne side.

Det er forventet, at Mette Frederiksen i løbet af den kommende uge vil komme med en melding på, hvad det næste skridt vil være for Danmark.

Vil den lille åbning blive gennemført, eller skal danskerne fortsætte med at leve, som de gør nu, eller vil reglerne blive strammet endnu mere? Det svar vil komme i løbet af den næste uge.