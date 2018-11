En mand har tirsdag eftermiddag været ude for en alvorlig arbejdsulykke ved Lemvig.

Under sit arbejde på plastikvirksomheden Plastix Global fik manden sin ene arm i klemme i en maskine.

»Mandens arm blev trukket ind i en maskine, som river plastik i stykker,« siger vagtchef Ole Vanghøj fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Hvordan er hans tilstand?

»Jeg ved det ikke. Men han har skader på den ene arm. Vi har først lige fået ham fri.«

Politiet fik anmeldelsen af arbejdsulykken klokken 13.14.

Ifølge TV Midtvest ankom der en lægehelikopter efter ulykken.

Ole Vanghøj fortæller, at manden er blevet overført til hospitalet for at få behandlet sine skader.

Han ved ikke, om manden blev fløjet fra ulykkesstedet i helikopteren.

»Arbejdstilsynet har også været til stede på virksomheden efter ulykken. De undersøger, om alle sikkerhedsprocedurerne har været overholdt,« siger vagtchefen.

Maskinen, som manden fik sin arm i klemme i, må ikke tages i brug igen, før den er blevet undersøgt, og det er slået fast, at den ikke udgør en sikkerhedsrisiko.

Den tilskadekomne mands alder kender politiet endnu ikke.