Det sker næsten hver eneste nat. Alvin Jacobsen vågner op med en næse, der er helt stoppet, så ingen luft kan passere.

Tilstoppelsen skyldes dog hverken forkølelse eller covid-19. Årsagen er en hel anden: Han har abstinenser.

Og der er kun én ting, der kan få dem til at gå væk: Et pust med næsespray.

»Nogle gange er jeg oppe tre gange på en nat og tage næsespray,« fortæller han.

Alvin Jacobsen er en af mange danskere, der er afhængige af håndkøbs-næsespray. Hvor mange der har det problem, findes der ikke tal på, men ifølge tal fra Apotekerforeningen er salget af næsespray i håndkøb steget med 45 pct. i perioden 2013 til 2019.

I Danske Øre-næse-hals-lægers Organisation (DØNHO) oplever de også, at et stigende antal danskere opbygger en afhængighed til næsespray, der kan købes uden recept.

»De har en virkningsmekanisme, som gør, at blodkarrene trækker sig sammen. Derved får man en afhævning af slimhinderne, som føles pragtfuld. Men det belaster slimhinderne, for de får ikke den ilt, de skal have, og over tid danner de arvæv, så der bliver mindre plads i næse,« forklarer Thomas Qvist Barret, der er formand i organisationen.

Han fortæller, at et mangeårigt misbrug af næsespray over tid kan medføre uoprettelig skade på næsevæggen. Det vender vi tilbage til.

De små flasker med næsespray er hans faste følgesvend i livet. Som her hvor han spiller playstation.

Alvins misbrug af næsespray begyndte for tre et halvt år siden, da han blev forkølet og havde stoppet næse. Den lille spray hjalp ham til at trække vejret bedre, men da forkølelsen forsvandt, fortsatte næsen med at være stoppet.

»Det er, som om den har den modsatte virkning. Hvis jeg ikke tager den, bliver jeg syg.«

Han tager næsespray morgen, middag, aften – hver gang han har en lille pause. Får han ikke sit pust, går det galt.

»Jeg kan ikke have en hverdag. Jeg er ikke rar at være sammen med, hvis jeg ikke får næsespray. Jeg kan blive meget sur og irritabel, svarende til hvis man ikke får sin smøg,« siger Alvin Jacobsen.

Den næsespray, der dominerer Alvins hverdag, hedder Otrivin Menthol. En lille flaske koster mellem 46 og 65 kroner. Og dem bruger Alvin Jacobsen mange af. Rigtig mange.

»På et tidspunkt ville jeg gerne vide, hvor meget jeg tog, så jeg samlede alle de tomme flasker. På et halvt år havde jeg fyldt en hel skuffe,« fortæller han.

På det tidspunkt brugte Alvin i gennemsnit en næsespray om dagen. Da Alvin samtidig var ryger, betød det, at han hver dag brugte op mod 100 kroner på næsespray og cigaretter.

I dag har han trappet sit forbrug af næsespray ned på tre-fire flasker om ugen. Han har været røgfri i halvanden måned, og han finder det faktisk nemmere at kvitte røgen end de friske mentolpust i næsen.

For at anskueliggøre problemets omfang, har Alvin samlet nogle af sine tomme næsespray-flasker i en skål.



»Du har ikke de samme hjælpemidler til at stoppe såsom plaster og nikotintyggegummi. Det er heller ikke noget, der bliver talt særlig meget om,« siger han.

På grund af de mange daglige doser næsespray har Alvin Jacobsen ofte ømme slimhinder, og sommetider dannes der små sår på indersiden af næsen.

Han har valgt at fortælle sin historie til B.T., fordi han på det kraftigste vil opfordre folk til at lade være med at bruge næsespray.

Næsten den samme opfordring kommer fra Thomas Qvist Barret, der ud over at være formand i DØNHO også praktiserer som øre-næse-hals-læge:

»Man kan godt bruge præparaterne i det omfang, det står beskrevet i vejledningen, men man skal være meget striks med at overholde restriktionerne. Tager man det i mere end syv til ti dage, skal man til at tænke sig om og overveje at kontakte sin læge,« siger han.

Han fortæller, at visse patienter med meget langvarige misbrug af næsespray får skader i næsen.

»Over tid kan støttevævet i næsen falde sammen og gå til grunde, og det kan give hul i næseskillevæggen. I værste fald kan ydre næse falde sammen, så man får boksernæse. Det kan være nærved umuligt at genoprette kirurgisk og i hvert fald uhyre komplekst,« fortæller han.

Har man et misbrug af næsespray, bør man kontakte sin læge. Den gode nyhed er ifølge Thomas Qvist Barret, at det som regel er muligt at kvitte næsesprayen. Nogle gange skyldes misbruget en bagvedliggende lidelse som polypper eller en skæv næsevæg, hvilket kan klares med operation. Andre gange kan misbruget klares ved, at lægen udskriver en recept på en anden type næsespray.