Deltagere i uofficielt DM i langrend har deltaget forskudt og selv taget tid. Men der var for mange på løjpen.

Der var blevet knoklet for, at det uofficielle danmarksmesterskab i langrend trods corona kunne blive afholdt i skovene omkring Odense.

I stedet for et stort arrangement har deltagerne i ugens løb selv kunnet tage tid på ruten ved hjælp af gps, og skiforbundet har så lavet en rangliste.

Men trods tiltagene er mesterskabet lørdag alligevel blevet lukket efter en anmeldelse fra en borger om mange mennesker på sporet. Det skriver DR.

Kenneth Bøggild, generalsekretær i Danmarks Skiforbund, siger, at politiet anser konkurrencen for at være et arrangement.

Det er han dog ikke enig i. Der er nemlig hverken opsat tidsanlæg eller andet, fortæller han til DR.

- Det eneste vi har gjort, er, at vi har trukket nogle spor og givet mulighed for, at man i løbet af en uge kunne køre distancen og skrive sin tid ind og helt uofficielt få en ranking, siger han.

Han medgiver dog, at der var mange mennesker.

Normalt afholdes danmarksmesterskabet i langrend i Norge. I år prøvede man dog i Danmark på grund af coronarestriktionerne og den seneste tids snefald.

/ritzau/