Aarhus Universitet går nu i rette med oplysninger i Alternativets borgmester i København Niko Grünfelds cv, skriver Radio24syv.

Op til sidste års kommunalvalg fremgik det af Niko Grünfelds cv, at han har en ”master i positiv psykologi” fra Aarhus Universitet. Uddannelsen skulle være taget i årene 2002 til 2004, hed det sig, og det blev bragt i flere medier.

Der er kun ét problem ved den oplysning: Aarhus Universitet kan ikke bekræfte den.

Det oplyser universitetets uddannelsesstrategiske sekretariat, som har undersøgt sagen for Radio24syv.

'Vi kan bekræfte, at Niko Grünfeld har en HD fra Handelshøjskolen i Organisation og Ledelse, erhvervet fra 2000-2004. Derimod kan vi ikke bekræfte, at han har en master i Positiv psykologi fra Aarhus Universitet,' hedder det i en mail fra sekretariatet til Radio24syv.

Niko Grünfeld har senere fremsendt et nyt cv til Radio24syv. Her er master-graden forsvundet og erstattet af formuleringen ”efteruddannelse i psykologi mm.” Han skriver selv på Twitter, at der er tale om en fejl:

'Det har stået i en faktaboks i Altinget sammen med et interview. Det er en fejl. Det har ALDRIG fremgået af mit CV på min hjemmeside,' lyder det.

Niko Grünfeld gentog fredag i Radio24syv Morgen, at der er tale om en fejl.

»Jeg har overset denne fejl. Det skal rettes,« siger han.

Altinget oplyser til Radio24syv, at de før offentliggørelse af artiklen sendte CV'et til ham med henblik på at få rettet eventuelle faktuelle fejl. Han reagerede ikke på det punkt, der vedrørte masteren i positiv psykologi.

Radio24syv er ydermere i besiddelse af en mail med et CV fra Niko Grünfeld til avisen Politiken, hvoraf det ligeledes fremgår, at han har en mastergrad i positiv psykologi.

»Det er en fejl, der er begået fra min side,« siger Niko Grünfeld til Radio 24syv Morgen og understreger at han »ikke har nogen intentioner« om at pynte på cv'et.

Der er også andre nye oplysninger i kulturborgmesterens seneste CV.

På Københavns Kommunes hjemmeside oplyser Niko Grünfeld, at han ”i mere end fem år” var med til at lede Kaospiloterne – en skole, som Alternativets leder, Uffe Elbæk, var med til at grundlægge.

I Grünfelds nye cv er den periode barberet ned til fire år.

Og så er et tidligere annonceret arbejde i den engelske fodboldklub Swindon Town også gledet ud af annalerne.

Inden Grünfeld blev borgmester, havde han et CV liggende på hjemmesiden for sin virksomhed ”What is Pink”. Her kunne man læse:

'Niko begyndte sin karriere i fodboldindustrien, hvor han arbejdede som salg- og marketingskonsulent for den engelske fodboldklub Swindon Town Football Club.' Senere fjerner Niko Grünfeld Swindon fra sit officielle cv – nu er det anført, at 'mit første job var i AGF'.

Rodet i Grünfelds CV kommer efter sagen om de 130.000 kroner, som han har brugt på især møbler og inventar til sit borgmesterkontor på Københavns Rådhus. Det beløb er langt højere end de af hans borgmester-kolleger, der indtil videre har svaret på Radio24syvs aktindsigter.

For eksempel har beskæftigelsesborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V) brugt 3.151 kroner på sit kontor. Et beløb, som hun blandt andet har fået et skrivebord for. Enhedslistens miljøborgmester, Ninna Hedeager-Olsen, har brugt 13.698 kroner på inventar. Og SF’s sundhedsborgmester, Sisse Marie Welling, har brugt 17.600 kroner på en ny kontorstol, en sofa og mindre ting som en potteskjuler.