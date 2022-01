Det omfattende – og omdiskuterede – Plusbus-projekt sætter endnu en gang ind og påvirker offentlige forhold i Aalborg.

Denne gang er det den trafikerede og befærdede vej, Kastetvej, der nu er lukket for al trafik.

Området er helt spærret for bilister frem til 8. juli.

Over for B.T. forklarer byggeleder Nicolai Sørensen, at der er tale om et forberedende arbejde, som forårsager de trafikale spærringer.

Ledninger til gas, vand, tele og rennovationskabler skal nemlig renoveres, inden et hold entreprenører kommer og færdiggøre strækningen ved Kastetvej – mellem Dannebrogsgade og Haraldslund – som er en af to etaper, der mangler at blive færdiggjort i Plusbus-projektet.

Det betyder også, at forholdene kan medføre gene til borgerne. Det medgiver Nicolai Sørensen også.

»Det kan man sige, men der er heldigvis parallelle gader, og det tror jeg hurtigt, folk finder ud af.«

Udover det forberedende arbejde er der også en opgave med at finde entreprenører til at færdiggøre det endelige Plusbus-projekt, efter entreprenørfirmaet Barslund gik konkurs sidste år.

Strækningen ved Kastetvej mangler også en etape ved Sohngårdsholmsvej.

De nye Plus-busser skal ifølge den nuværende plan stå færdigt i 2023 – og det forventer Nicolai Sørensen fortsat:

»Kastetvej bliver færdigt i år, og den anden etape ved Sohngårdsholmsvej bliver også påbegyndt i år og står færdigt næste år.«

»Men vi gør, hvad vi kan. Vi ved, der bor mange mennesker – og dermed er der mange interessenter. Vi forsøger at møde dem alle sammen, og derfor bestræber vi os på at gøre det her under så normale forhold som muligt.«