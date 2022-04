Afhængighed af russisk kul har været en stor klods om benet i Aalborg Kommune, siden Rusland invaderede Ukraine.

Alt det kul, der brændes af på Nordjyllandsværket, kommer nemlig fra det store land mod øst.

Men nu er der kommet en løsning, der gør, at det kul, der brændes af, bliver hentet andre steder fra, oplyser Per Clausen (EL), der er rådmand for klima og miljø og formand for Aalborg Forsyning.

»Nu kan vi sikre varme til aalborgenserne uden russisk kul,« lyder konklusionen.

Per Clausen (EL) erkender, at det belaster klimaet mere at importere kul fra USA, Columbia og Sydafrika, men han mener, det er bedre end at sende penge til Rusland. Foto: Camilla Rønde Vis mere Per Clausen (EL) erkender, at det belaster klimaet mere at importere kul fra USA, Columbia og Sydafrika, men han mener, det er bedre end at sende penge til Rusland. Foto: Camilla Rønde

Der gik ikke længe fra Putin beordrede sine tropper ind i Ukraine, til at Aalborg Forsyning besluttede, at de ikke længere ville importere kul fra Rusland. Men det krævede selvsagt, at kullet så kommer andre steder fra.

Aalborg Forsyning har nu lavet aftaler om import af kul fra lande. Heriblandt USA, Columbia og Sydafrika. Aftaler, som ikke har været lette at få i stand.

»Der er ingen tvivl om, at andre lande og kommuner gør det samme, så det har krævet en stor indsats fra vores medarbejdere med daglige møder for at få det her op at stå,« siger Per Clausen, der understreger, at det har været vigtigt at importere fra steder, der lever op til Aalborg Kommunes krav for menneske- og arbejdsrettigheder.

Det er dog ikke helt uden problemer. For Aalborg Forsyning har langtidskontrakter med russerne, som de mener forpligter Aalborg Forsyning til at importere deres kul.

»Langtidskontrakterne gør, at vi er forpligtet til at tage imod deres kul, og de er forpligtet til at levere til os. Der kommer uden tvivl en juridisk strid, men den tager vi gerne,« siger Per Clausen.

Med de nye leverandører på plads rejser det imidlertid også en anden problemstilling. Den ellers meget klimaorienterede råd- og formand har nemlig været nødt til at gå på kompromis med sine grønne idealer.

De længere afstande til de nye leverandører giver længere transport, som belaster klimaet mere, end hvis kullet kommer fra Rusland.

»For os er det afgørende, at vi ikke betaler til den russiske krigsmaskine. Men jeg mener også, at den øgede klimabelastning er marginal, så det er langt vigtigere at komme af med russisk kul,« siger Per Clausen.

Selvom det nu er slut med import af russisk kul hos Aalborg Forsyning, så er det dog ikke helt slut med at brænde det af. Der er stadig russisk kul på lager, som skal bruges inden det nye tages i brug.