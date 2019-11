»Jeg har aldrig kunnet finde beviset for, at kemo hjælper.«

Det fortæller en behandler fra Lotus Health Care i Aarhus til Anne, der kontakter dem på sin mors vegne.

Annes mor har fået konstateret kræft i lungen. Eller sådan ser det i hvert fald ud.

I virkeligheden er Anne journalist hos redaktionen bag programmet 'Kanal 5 afslører' - og moderen er en muldvarp. I programmet er de ved at se nærmere på tvivlsomme alternative behandlere.

Hvis man skal tro Lotus Health Care, så skyldes kræft hverken rygning, arvelige gener, usund levevis, forurening, HPV-virus eller 'nogle af de andre hidtil anerkendte årsager'.

'Hos alle de kræftramte, vi har coachet i deres kræftforløb, har vi set det samme tankemønster gå igen: De passer ikke på sig selv og hjælper ofte andre. De klienter, som er blevet erklæret raske af lægerne, har lært at passe på sig selv,' lyder det på Lotus Health Cares hjemmeside.

Programmets raske muldvarp, Ingelise, besøger klinikken. Her får hun netop det budskab at vide. Hun skal bryde det tankemønster. Så kan hun selv vælge at blive rask, lyder den opsigtsvækkende udmelding.

Cheflæge Niels Kroman fra Kræftens Bekæmpelse får fremvist de skjulte optagelser.

»Det er noget, vi ser hyppigere og hyppigere, at man har en medicinsk behandling, der kan gøre sygdommen kronisk, men i det øjeblik hun stopper, så blusser sygdommen op, og så dør hun. Det er stensikkert,« siger han.

Ingelise får udført en irisscanning på behandlingscentret. En kvindelig behandler fortæller, at man kan se i hendes øjne, at hun har kræft. Hun får også at vide, det er heldigt, at det sidder i højre lunge og ikke venstre lunge.

Det mener Niels Kroman, er noget vås.

»At sidde og diagnosticere kræft i forskellige organer gennem øjet er svindel og humbug. Det er din ret til selv at vælge, men jeg synes, det er rystende at sidde og franarre penge fra folk, som er i dyb krise,« siger han.

Under sit besøg får Ingelise udleveret nogle piller, der skulle hjælpe hende. Redaktionen indleverer dem til et laboratorium. Ifølge den analyse indeholder pillerne kun sukker - intet andet.

Da vært Jakob Illeborg konfronterer behandlingscentret, bliver han smidt ud, og de har ikke ønsket at medvirke yderligere.

Jesper Fisker, administrerende direktør for Kræftens Bekæmpelse, er dybt chokeret over, at man overbeviser syge mennesker om, at en ændret tankegang kan gøre dem raske.

»Det må man simpelthen ikke. Det er forkert, og man narrer patienter,« siger Jesper Fisker og slår fast:

»Det en direkte løgn, hvis man siger, at attitude alene kan helbrede kræft. Så befinder vi os i det område, hvor vi omtaler det som kvaksalveri.«

Ifølge direktøren er det vigtigt, at der kommer politisk fokus på området. Det har sundhedsministeren givet udtryk for, at man vil se nærmere på. Kræftpatienter kan godt opsøge alternativ behandlingsmuligheder, men man skal altid rådføre sig hos sin egen læge, inden man går videre.

