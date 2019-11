Der er omkring 2.700 alternative behandlere registreret i Danmark. Men det er ikke dem alle, der har rent mel i posen.

Hos Lotus Health Care i Aarhus lover man eksempelvis, at ens tankegang kan være med til at helbrede en for kræft.

»Det er tankegangen, der er arvelig, og derfor får man så sygdommen. Hvis du ændrer måden at tænke på, så kan du faktisk sørge for, at det går væk. Det har vi også erfaring med, men det kræver virkelig, at man ændrer sig. at du bliver egoistisk.«

Sådan siger en behandler fra Lotus Health Care til Ingelise.

Her ses programmets muldvarp Ingelise. Selvom hun er rask, får hun at vide, at hun har kræft af alternative behandlere hos Lotus Health Care i Aarhus. Vis mere Her ses programmets muldvarp Ingelise. Selvom hun er rask, får hun at vide, at hun har kræft af alternative behandlere hos Lotus Health Care i Aarhus.

Det, som vedkommende ikke ved, er, at det hele bliver optaget med skjult kamera, som du kan se i toppen af artiklen.

Derudover er Ingelise ikke kræftsyg, men det får hun at vide af behandlingscentret, at hun er. Muldvarpen Ingelise spørger, hvad de hos Lotus Health Care kan hjælpe dem med.

»Jeg kan fortælle dig, hvordan du begynder at passe på dig selv. Det kan godt være du siger, 'det kan jeg ikke. Det er for meget.'«

»Det er jo dit valg, men så vælger du jo også bare at være syg, selvom det selvfølgelig er en hård måde at sige det på.«

Har du fået behandling hos Lotus Health Care, eller har du haft en lignende oplevelse hos en anden alternativ behandler? Så kan du kontakte redaktionen på bopo@bt.dk.

Jesper Fisker, administrerende direktør for Kræftens Bekæmpelse, er dybt chokeret over, at man overbeviser syge mennesker om, at en ændret tankegang kan gøre dem raske.

»Det må man simpelthen ikke. Det er forkert, og man narrer patienter,« siger Jesper Fisker til B.T. og slår fast:

»Det en direkte løgn, hvis man siger, at attitude alene kan helbrede kræft. Så befinder vi os i det område, hvor vi omtaler det som kvaksalveri.«

Ifølge direktøren er det vigtigt, at der kommer politisk fokus på området. Det har sundhedsministeren givet udtryk for, at man vil se nærmere på.

Han fortæller dog også, at der findes patienter, som supplerer deres konventionelle behandling med alternativ behandling. Kræftpatienter kan derfor godt opsøge alternativ behandlingsmuligheder, men man skal altid rådføre sig hos sin egen læge, inden man går videre.

Lotus Health Care har ikke ønsket at medvirke i programmet eller kommentere på de skjulte optagelser.

