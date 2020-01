En 35-årig mand er afgået ved døden efter et fald fra en lift på Vesterbro i København i sidste uge. Sagen behandles som en arbejdsulykke.

Den altan-arbejder, der torsdag i sidste uge faldt ned fra en lift i tredje sals højde på Gasværksvej i København er fredag afgået ved døden.

Det bekræfter Casper Gorm Knudsen, direktør i firmaet Altan.dk, hvor den 35-årige mand var ansat, overfor A4 Arbejdsliv.

- Jeg kan bekræfte, at der torsdag den 9. januar indtraf en faldulykke på Gasværksvej på Vesterbro i København. En medarbejder faldt ned fra en bomlift, og til trods opfattende behandling på hospitalet er det med stor sorg, at vi modtog beskeden om, at medarbejderen fredag den 10 januar er gået bort pga. sine kvæstelser, skriver Casper Gorm Knudsen i et mailsvar til A4 Arbejdsliv.

Københavns Politi bekræfter ligeledes dødsfaldet, og oplyser, at familien til den afdøde er underrettet.

- Jeg er dybt rystet over sådan noget kan ske og mine tanker og dybeste medfølelse går til familien, øvrige pårørende, samt alle medarbejderne i Altan.dk, som har mistet en vellidt kollega, skriver direktør Casper Gorm Knudsen.

Han oplyser desuden, at ulykken skyldtes en mekanisk fejl på en lift, og direktøren afventer nu politiet og Arbejdstilsynets rapport om ulykken.