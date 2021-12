Der er kommet endnu et indblik i danskernes nye vaner, under de seneste års coronaprægede tider.

»Jeg kan ikke huske, at de nogensinde er blevet revet væk på denne måde tidligere,« siger Per Svendsen fra Nilfisk.

Hos selskabet, der især producerer rengøringsudstyr, har man på den konto især bemærket, hvordan et produkt er blevet »revet ned af hylderne«.

Faktisk er salget i både 2020 og i 2021 steget med 30 procent i forhold.

Det drejer sig om højtryksrensere.

De er blevet solgt i så stor en grad i den seneste tid, at der i perioder af både 2020 og 2021 har været god plads på Nilfisks egne lagre.

»Danskerne har været meget hjemme det meste af foråret 2020 og 2021, så de har haft ekstra tid til at ordne nogle af de ting, man har ladet stå førhen,« siger Per Svendsen, der retteligt er Senior Vice President for Consumer and Private Label hos Nilfisk:

»Det har accelereret efterspørgslen på højtryksrensere så meget, at alt fra vores lager i disse perioder blev kørt ud til forhandlerne.«

Hos selskabet forventer man, at interessen for højtryksspulere, som husejere især bruger til at rengøre terrasser, fliser og havemøbler, fortsat vil stige i de kommende år.