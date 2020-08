Det ligner ødelæggelserne fra en krig. For mange som Dan Mogensen i den libanesiske hovedstad Beirut føltes eksplosionen også sådan.

»Hele havnen er blevet pulveriseret,« fortæller han. »Jeg har lige været det sted. Det kunne have været mig i det blodbad.«

Tirsdag eftermiddag, da eksplosionerne skete, talte 49-årige Dan Mogensen i telefon med en af sine venner, da hans lejlighed pludselig rystede voldsomt under ham.

Kort efter kom det næste øredøvende brag. I det øjeblik vidste han, at det ikke bare var et kraftigt jordskælv. Det var noget langt værre.

Ødelæggelserne kort efter eksplosionen i den libanesiske hovedstad. STR / AFP.

Følelsen af frygt ramte ham, fordi hans søn var ude sammen med sine venner. Samtidig kørte billeder af ødelæggelser fra havneområdet med hundrede døde og tusinder af sårede uafbrudt i fjernsynet.

»Det lignede en amerikansk film, hvor en by er blevet fuldstændig destrueret.«

På det tidspunkt få kilometer væk holdt en anden dansker, 38-årige Nabil Dia, som er på besøg hos sin far, i kø ved en nedkørsel til motorvejen godt og vel 1.500 meter fra epicenteret for eksplosionen.

En kvinde løber med sin barn i armene. Væk fra ødelæggelserne fra eksplosionen i Beirut. REUTERS/Aziz Taher.

Han var på vej hjem fra en dag på stranden i netop det område af byen, da et brag ramte ham som en knytnæve.

»Jeg troede, at en lastbil var kørt ind i mig bagfra,« siger han.

Nabil samlede sig og trådte ud af bilen for at konfrontere lastbilchaufføren, men så i stedet en røgsky i horisonten.

Alle vinduer i bygningen til højre for ham var splintret i tusinde stykker.

Ødelæggelserne fra eksplosionens trykbølge kunne ses mange kilometer væk.

En kvinde råbte, at hun ikke kunne trække vejret og havde behov for vand. Flere biler stødte sammen på motorvejen i et panisk forsøg på at flygte væk fra stedet.

»I de ti sekunder, som føltes som et minut, tænkte jeg: E det et missil? En bombe? Eller et terrorangreb?«

Under den massive røgsky fra to eksplosioner var havnen i Beirut blevet forvandlet til brændende murbrokker. Sårede vaklede ud af sammenfaldende bygninger og væltede biler.

Hjemme ved sin lejlighed senere på aftenen mødte Nabil Dia sin underbo med blod i ansigtet. Han blev senere syet på hospitalet uden bedøvelse og sendt væk.

Omkring 100 personer har mistet livet og 4.000 estimeres sårede efter eksplosionerne. Anwar AMRO / AFP.

De hårdt pressede hospitaler i Libanons hovedstad kæmper ligesom mange andre lande stadig med corona-pandemiens kaos, og de sårede fra eksplosionen væltede beredskabet tirsdag aften,

Årsagen til eksplosionen er stadig ukendt, men landets statsminister, Hassan Diab, har fortalt, at der har været opmagasineret godt og vel 2.750 ton højeksplosiv ammoniumnitrat i havneområdet.

Han vil nu gøre alt for at finde de skyldige, som har forårsaget katastrofen, og straffe dem. Spørger man Dan Mogensen kan regeringen dog ikke undgå, at folkets vrede vender mod regeringen i stedet.

»Folk er vrede over, at det her kunne ske. Det falder tilbage på regeringen og ledelsen af landet. Man har simpelthen fået nok,« siger han.

Dan Morgensen bor i Libanon, men vil gerne tilbage hjem så hurtigt som muligt. Han søger nu arbejde i Danmark. Foto: Privatfoto

Situationen i Libanon var forud for eksplosionerne allerede på kogepunktet.

Siden oktober har økonomien været i frit fald, fortæller Dan Mogensen. Valutaen devalueres uafbrudt og coronavirussen suger de sidste ressourcer ud af Libanon.

»Regeringen er ikke i stand til at stoppe blødningen.«

For Dan har landets krise ramt ham personligt. Han bor i hovedstaden med sin kone og søn, men han vil gerne tilbage til Danmark og arbejde. Det er bare ikke så nemt.

»Jeg er strandet i Libanon, fordi staten har blokeret for, at man kan overføre sine penge til udlandet. Vi kan godt flyve hjem, men ikke overføre vores penge til Danmark.«

Det nye økonomiske tiltag, som holder ham i landet, er et blandt flere, som gør, at Dan modløst konstaterer, at det ikke er normale tider i Libanon.