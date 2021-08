Låser du døren, når du går hjemmefra?

Langt de fleste danskere sikrer deres hjem med lås og slå, og nogle for sågar også installeret en tyverialarm for at undgå ubudne gæster i privaten.

Men når det kommer til vores hjemlige netværk, står det sløjt til med sikkerheden.

Det viser en ny undersøgelse blandt 2000 danskere, som Userneeds har foretaget for Ingeniørforeningen, IDA.

Alt for mange danskere tager ikke IT-sikkerheden på deres hjemmenetværk alvorligt nok, viser undersøgelse fra Ingeniørforeningen IDA. (Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen

Ifølge undersøgelsen har kun to ud af tre danskere sikret deres hjemmenetværk med deres egen kode.

De resterende surfer enten videre med fabriksindstillingerne eller har slet ingen kode.

IDAs undersøgelse viser, at 31 procent af danskerne ikke har ændret fabrikskoden, fire procent ved ikke, om deres hjemmenetværk er sikret, og to procent har slet ikke gjort noget for at beskytte deres routere.

Tallene bekymrer foreningens IT-sikkerhedsekspert, Jørn Guldberg.

(Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen

»Hvis man sætter sit hjemmenetværk op uden at ændre koden, svarer det til at lade hoveddøren stå på vid gab døgnet rundt. Det betyder, at uvedkommende nemt kan logge på netværket, og herfra er der frit spil. At beholde fabriksindstillingerne svarer nogenlunde til at lukke hoveddøren, men undlade at låse den,« siger han i en pressemeddelelse fra IDA og tilføjer:

»Udefra er det nemlig muligt at se folks wi-fi-forbindelser. Både hvad det er for en router, og hvilken fabrikant det er. Og når koden ikke er blevet ændret ved opsætningen, kan man finde de koder på nettet, og få adgang til forbindelsen.«

Dermed gør en stor gruppe danskere sig ifølge eksperten sårbare overfor indtrængen i al den elektronik, der er koblet til netværket.

Derudover kan it-kriminelle også logge på dit netværk, og det kan få katastrofale følger.

»Hvis de først har adgang, kan de it-kriminelle begå ulovligheder, hacking, eller downloade ulovligt materiale. Og da det sker fra din IP-adresse, så er det også i første omgang dig, der vil blive mistænkt og måske endda anklaget gerningerne. Og selvom man er uskyldig og måske endda bliver renset – så er det aldrig rart at blive mistænkeliggjort,« siger IDAs it-sikkerhedsekspert.