For dem, der ikke allerede kendte skiområdet Ischgl, vil forårets massive omtale som et af coronaens helt store hotspots formentlig have efterladt et festligt indtryk.

Men der bliver ikke megen dans på bordene eller pust i fløjterne i år. Faktisk er det slet ikke sikkert, at lifterne overhovedet kommer til at køre.

I denne weekenden skulle området ellers traditionen tro være åbnet med en stor koncert, hvor internationale stjerner plejer at indtage scenen.

Men indtil videre har myndighederne lukket samfundet indtil 6. december. Og selv derefter er der ikke mange, der tror på, at skidestinationen kan åbne, skriver Jyllands-Posten.

Afstand og mundbind skal være med til at sikre, at Ischl ikke igen i år bliver corona-hotspot. Foto: Christian Bruna

Både Italiens premierminister, Giuseppe Conte, og Tysklands kansler, Angela Merkel, har opfordret til, at man ikke rejser på skiferie henover julen.

Og Angela Merkel arbejder desuden for, at EU bliver enig om at lukke alle skiområder i Europa frem til 10. januar. Det er dog ikke noget Østrigs kansler, Sebastian Kurz, mener, at EU skal blande sig i.

Det ændrer dog ikke på, at som smittetallene ser ude lige nu i Østrig, vil stort set alle risikere karantæne, hvis de tager på ski Tyrol.

Jyllands-Posten har dog talt med ejeren af danskerbaren Kitzloch i Ischgl, hvor et stort antal danske og udenlandske gæster sidste år blev smittet og tog corona med hjem til deres pågældende lande.

De er klar til at åbne. Men det bliver uden DJ og musik i det hele taget. Gæsterne skal sidde ned, og der må maks være seks personer ved hvert bord.

Andreas Steibl, der er chef for turistbureauet i området, fortæller, at de formentlig bliver det sikreste skiområde i år, fordi hele verdens øjne hviler på det område, der fik smitten bredt ud i Europa.

Derfor vil alle, der har med turister at gøre, blive testet op til og løbende under sæsonen. Mange af dem vil dog formentlig være resistente, da 42 procent af byens befolkning allerede har været smittet.

Gæsterne anbefales også at dukke op med en negativ test og alternativt blive testet ved ankomsten.

Når du står i kø og tager en lukket lift, skal du bære mundbind. I Ischgl har de inkøbt 600.000 særlige halsedisser, så alle skigæster bliver udstyret med en. Foto: Foto: Pressefoto

Selv spildevandet vil blive analyseret, da coronavirus kan spores via afføring. Man kan ikke her se, hvem der er smittet, men få et indtryk af omfanget af smitte i et område.

I køen til skiliften vil kameraer måle afstanden mellem gæster, så man kan gribe ind, hvis folk står for tæt.

Alt i alt løber de mange tiltag foreløbigt op i godt fem millioner kroner.

»Vi håber, det betaler sig. Det er under alle omstændigheder uden alternativer for Ischgl,« siger Günther Zangerl, der står i spidsen for liftsystemet i Ischgl til Jyllands-Posten.