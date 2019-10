»Jeg ønskede, at min kæreste skulle komme til skade og miste barnet.«

Det sidder så dybt i Janus Søgaard, at han ikke kan slippe det. Han håber, at det sker, hver gang hun er ude at handle.

At en knallert påkører hans højgravide kæreste. At hun falder, og deres ufødte barn kommer til skade.

Det er de første symptomer på en fødselsdepression, men det vidste han ikke selv på det tidspunkt. For hver dag bliver tankerne bare værre.

»Det byggede sig op under graviditeten og toppede ved fødslen,« fortæller han.

Få måneder senere sidder han på fødestuen. I et hjørne langt fra hospitalssengen og sin kæreste.

Det er den 5. december 2011, og hver gang nogen spørger ham, hvordan han har det, er svaret det samme. »Jeg har det fint.«

Men 29-årige Janus Søgaard har det ikke fint. Langt fra.

Janus Søgaard var langt fra parat til at blive far. Han frygtede, at han ikke ville blive en god far. Foto: Privatfoto Vis mere Janus Søgaard var langt fra parat til at blive far. Han frygtede, at han ikke ville blive en god far. Foto: Privatfoto

»Jeg havde mest af alt lyst til at forlade hospitalet. Alt det, som jeg havde gået og kæmpet med, blev virkeligt nu,« siger Janus Søgaard.

Klokken 14.11 kom hans datter Nanna til verden på Hjørring Sygehus. Janus' kæreste græd af glæde, husker han. Selv ville han bare gerne væk derfra.

»Jeg havde behov for fred. Jeg følte mig slet ikke som en far,« siger Janus Søgaard.

Og han er langt fra alene om at have oplevet psykiske vanskeligheder før og efter fødslen. Danske og internationale undersøgelser peger på, at mellem 7-10 procent af fædre bliver ramt af fødselsdepression. Det svarer til op mod 5.000 nybagte fædre hvert år.

'Det er alvorligt' Undersøgelser fra Forum for Mænds Sundhed viser, at halvdelen af alle kommuner screener både fædre og mødre for fødselsdepression. Samme undersøgelse viser, at kun fem kommuner har behandlingstilbud til mænd. »Fremgangen i screening er glædelig, men de manglende behandlingstilbud til mændene er virkelig alvorlig. Fødselsdepression er en meget stor belastning for den ramte og for hele familien, og lidelsen hos en af forældrene kan få negativ indflydelse på barnets udvikling,« udtaler Svend Aage Madsen, formand for Forum for Mænds Sundhed og forskningsleder på Rigshospitalet.

Samtidig er det langt fra alle kommuner, som screener for symptomer og tilbyder behandling og hjælp, forklarer familieterapeut Torben Pedersen Skovby.

»Det er et overset problem. Mange ved ikke, at mænd kan få en fødselsdepression,« forklarer han.

»Det handler nemlig ikke om at føde et barn, men om det at blive forældre.«

'Du skal være far'

En morgen otte måneder tidligere råber Janus Søgaards kæreste på ham fra stueetagen i deres hus.

Det er jo ikke normalt og heller ikke noget, som man bare taler med vennerne om. Janus Søgaard

Han tror, at han skal slå endnu en edderkop ihjel for hende, men det er ikke tilfældet.

»Vi skal være forældre,« siger hun.

»Jamen, kan vi det?« spørger han og kigger afventende på hende.

»Det kan vi blive nødt til,« siger hun.

Det var først, da Janus talte med sin kæreste om sine følelser, at de på internettet fandt frem til information om fødselsdepression hos fædre. Vis mere Det var først, da Janus talte med sin kæreste om sine følelser, at de på internettet fandt frem til information om fødselsdepression hos fædre.

På det tidspunkt har de kun været kærester i et halvt års tid. De glæder sig alligevel begge to til at blive til tre - og til at blive forældre.

I månederne op til fødslen begynder han pludselig at føle sig splittet. Den ene dag nyder han at være ude og købe ting til sit kommende barn og føler sig stolt over det.

Andre dage frygter han rollen som far og trækker sig mere og mere fra forholdet. For han ved ingenting om det at få børn, og alt er sket så hurtigt.

»Jeg skammede mig over det og delte det ikke med min kæreste. Det er jo ikke normalt og heller ikke noget, som man bare taler med vennerne om,« siger han.

Nanna

Den første jul, hvor deres datter Nanna er knap tre uger gammel, står det klart for Janus, at der er noget galt.

Når han holder sin datter i armene, og familien samles om den lille bylt, der bør være det mest dyrbare i livet, føler han intet.

»Det var slet ikke følelsen af, at det var mit barn. Ingen kærlighed. Jeg forstod ikke, hvorfor jeg slet ikke kunne føle noget.«

Hvad er symptomerne? Familieterapeut Torben Pedersen Skovby opdeler fødselsdepression i fire overordnede symptomer. 1. Uhåndterbar vrede og frustrationer. Fædre kan råbe, tage hårdt fat i barnet og slå hånden ind i væggen. 2. Trække sig fra familien. Nogle mænd vil forsøge at undgå kontakt med barnet, fordi de føler sig utilstrækkelige og usikre. 3. Misbrug. I nogle tilfælde fører fødselsdepressionen til misbrug - det kan være arbejde, alkohol og stoffer. 4. Skam. Mange fædre har forventninger til, hvordan de gerne vil være som forælder. De føler skam, når de ikke oplever, at de kan leve op til dem. Andre symptomber er håbløshed, selvnedvurdering, skyldfølelse, fastlåsthed og destruktiv tankegang.

Janus føler sig ikke klar til at være far og frygter også, at han blive en dårlig en af slagsen.

»Hver gang min datter græd, så var jeg ved at klatre ind under gulvtæppet. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre.«

Det havde nået et punkt, hvor Janus Søgaard var nødt til at finde ud af, hvad der var galt med ham. Sammen med sin kæreste søger han en dag på internettet og finder ud af, at fædre også kan få fødselsdepressioner. Ikke længe efter sidder Janus hos sin læge og udfylder nogle screeningsskemaer.

Resultatet er bekymrende, og lægen giver ham en henvisning til en psykolog. Henover flere måneder lærer han at slappe af. At trække sig lidt tilbage, når det hele føles for overvældende.

»Jeg kom på antidepressiv medicin og fik nogle værktøjer, som gjorde, at jeg efter et års tid havde det bedre omkring min datter. Jeg kunne håndtere det.«

Blandt danske fædre er det 6,5% der har symptomer på en fødselsdepression (Madsen & Juhl 2007). Vis mere Blandt danske fædre er det 6,5% der har symptomer på en fødselsdepression (Madsen & Juhl 2007).

På det tidspunkt bor han ikke længere sammen med Nannas mor og besøger dem i begyndelsen kun i kort tid af gangen. Han kan til gengæld være far igen.

Far igen

Fire år efter Nanna kom til verden, blev Janus Søgaard i 2015 far for anden gang med sin ekskæreste. Denne gang var alt anderledes.

»Jeg sagde fra starten af til mig selv, at de tanker ikke skulle få overtaget igen. Nu havde jeg også lært, hvordan jeg skulle håndtere det,« fortæller han.

Det føltes nemmere at blive far for anden gang, og han var mentalt mere klar til det.

Janus elsker begge sin børn, og når han i dag kigger tilbage på de første hårde år som nybagt far, så undrer det ham, at der ikke var en sygeplejerske eller sundhedshjælper, som kunne se, at noget var helt galt med ham.

Årsagen er, at de færreste kommuner er opmærksomme på fødselsdepression hos fædrene. Mens stort set alle kommuner screener mødre, bliver kun omkring hver anden af fædrene undersøgt.

Janus håber, at det i fremtiden bliver muligt at screene alle fædre, så de ikke skal gå igennem den samme hårde og lange proces, som han selv gjorde.