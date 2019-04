Flere end 300 lejligheder i Bispehaven, der er på ghettoliste, skal rives ned som følge af ny aftale.

318 almene boliger rives ned i Bispehaven i Aarhus - tre høje boligblokke og tre lave boligblokke.

I dag er der 871 almene familieboliger i Bispehaven.

Nedrivningen er resultatet af en ny aftale, som Aarhus Kommune har indgået med Østjysk Bolig.

Aftalen skal sikre, at kommunen lever op til, at andelen af almene familieboliger i de hårdeste ghettoområder maksimalt må udgøre 40 procent i 2030.

Det krav blev besluttet af et politisk flertal på Christiansborg.

Alle beboere, der skal genhuses, vil få tilbudt en ny permanent almen bolig. Beboerne skal kunne komme med ønsker til den nye boligs placering og størrelse.

Direktøren i Østjysk Bolig, Allan Søstrøm, fortæller i en pressemeddelelse, at boligselskabet nu har fokus på at hjælpe de beboere, som netop har fået besked på, at de skal flytte fra deres hjem.

- Det har aldrig været vores ønske at gennemgå denne proces, der jo betyder, at over 300 af vores familier i Bispehaven skal flyttes.

- Men når det så er sagt, så synes jeg, at vi i samarbejde med Aarhus Kommune har fået lavet en rigtig god aftale, der kommer til at betyde, at man om nogle år vil møde et helt nyt Bispehaven, som spiller sammen med resten af Hasle på en rigtig god måde, siger han i en pressemeddelelse.

Som en del af aftalen skal der også bygges nyt. Området tilføres 530 nye private boliger og nye erhvervsbygninger samt nye bygninger til offentlige formål.

Aftalen danner baggrund for den plan, som Østjysk Bolig og Aarhus Kommune er forpligtet til at indsende til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet senest 1. juni 2019.

Derefter vil de to parter lave en egentlig udviklingsplan, skriver de.

/ritzau/