Efter to og et halvt år på posten stopper Morten Aaberg Sørensen som administrerende direktør for Aller Leisure, der har fem store rejsebureauer.

Det oplyser Aller-koncernen i en pressemeddelelse, hvori det ligeledes lyder, at direktøren stopper med øjeblikkelig virkning.

Heri forklarer Allers bestyrelsesformand, Katinka Aller, desuden, at man har valgt at revurdere strukturen i organisationen og omkostningerne i kølvandet på coronakrisen.

En krise, der som bekendt har sat rejsebranchen i tomgang. En krise, der nu koster Morten Aaberg Sørensen jobbet.

»Jeg finder det selvfølgelig meget ærgerligt, at en coronakrise, og de deraf meget voldsomme økonomiske påvirkninger på især rejsebranchen, skal medføre, at vores veje skilles. Jeg har selv været i pressen ved flere lejligheder og påpege, at coronakrisen vil få en markant og strukturel påvirkning på rejsebranchen,« fortæller han i pressemeddelelsen.

Han tilføjer, at hans afsked sker uden dramatik og efter 'en god dialog med bestyrelsen'.

»Jeg accepterer naturligvis bestyrelsens beslutning, men kan se tilbage på 2,5 år i en spændende branche, som jeg holder meget af, ligesom jeg er stolt over det, jeg har tilført Aller Leisure.«

Aller Leisure ejer rejsebureauer som Nyhavn Rejser og Nilles Rejser.

Morten Aaberg Sørensen tiltrådte stillingen som direktør i virksomheden i december 2018, og siden er endnu flere rejsebureauer blev opkøbt og tilføjet Aller Leisures repertoire.

Men nu skal ekspanderingen sættes i bero, for at man i stedet kan fokusere på driften og lønsomheden, lyder det fra Katinka Aller. Det betyder dog ikke, at man ikke har værdsat Morten Aaberg Sørensens indsats.

»Morten Aaberg har haft en væsentlig rolle i vores seneste akkvisitioner og har været med til at cementere vores position i rejsemarkedet, som en væsentlig og seriøs spiller inden for kvalitetsrejser – både

grupperejser med dansk rejseleder og individuelle rejser. Stor tak til Morten Aaberg Sørensen for hans solide indsats, og vi ønsker ham god vind fremover,« lyder det fra bestyrelsesformanden.

Finansdirektør for Aller-koncernen, Morten Krüger, overtager tjansen som direktør i Aller Leisure i den kommende periode.