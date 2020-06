'Folk går amok på borger.dk', lyder det onsdag morgen fra en frustreret B.T.-læser, som ikke kan komme ind på sitet.

Flere andre melder om kø og lange ventetider for at komme ind på portalen for at tjekke, hvor mange feriepenge de har stående.

Lige siden statsminister Mette Frederiksen i spørgetiden tirsdag udtalte sig positivt om at udbetale de indefrosne feriepenge, har tusindvis af danskere forsøgt at logge ind på den del af borger.dk, hvor de kan se, hvor mange penge de i givet fald vil få udbetalt.

»Lige så snart statsministeren havde sagt det, oplevede vi en voldsom interesse for at logge på. Vi kunne se en direkte stigning i antallet af besøgende lige efter klokken 14,« fortæller pressechef i ATP, Mette Beck.

Det er ATP, der i givet fald vil skulle stå for udbetalingen af feriepengene, som er blevet indefrosset som følge af den nye ferielov.

I øjeblikket diskuterer politikerne, om de skal frigive feriepengene for at sætte gang i forbruget efter coronakrisen.

Borger.dk er ikke gået ned. Du kan bare opleve kø og ventetid, når du logger på, forklarer pressechefen fra ATP.

»Vores system kan klare meget, men ikke, at hele Danmark logger på på samme tid. Hvis for mange forsøger at logge på på samme tid, slår systemet selv over på kø. Så må man væbne sig med lidt tålmodighed og eventuelt vente lidt med at logge på,« siger hun.

Onsdag morgen er der lang ventetid, hvis du vil tjekke dine indefrosne feriepenge på borger.dk. Vis mere Onsdag morgen er der lang ventetid, hvis du vil tjekke dine indefrosne feriepenge på borger.dk.

I disse dage forhandler regeringen med Folketingets partier om en såkaldt sommerpakke, som skal få gang i dansk økonomi efter coronakrisen.

Tirsdag udtalte både Mette Frederiksen og De Konservatives Søren Pape Poulsen sig positivt om at frigive de indefrosne feriepenge. Pengene blev indefrosset som følge af den nye ferielov og skulle egentlig først være udbetalt, når vi går på pension.

»Der er ikke meget, der taler imod det her, og derfor indgår det også utrolig meget i vores overvejelser,« lød det eksempelvis fra statsministeren.

Hvis du ikke kan vente på borger.dk, har du i nogle tilfælde også mulighed for at tjekke beløbet på din lønseddel.