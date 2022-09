Lyt til artiklen

Skal du mellem Herning og Aarhus netop nu, ser det svært ud.

I hvert fald hvis du skal med tog.

Her er alt nemlig aflyst. oplyser Arriva.

Det er en sporfejl, der er skyldt i de store problemer.

For nogle af de aflyste tog, har Arriva fundet busser at indsætte i stedet. For andre er det ikke lykkedes, hvorfor de henviser til en togbus på en anden afgang.

»Vi beklager de gener, dette kan medføre,« skriver Arriva på hjemmesiden.