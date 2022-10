Lyt til artiklen

En kvindelig pensionist fik sig noget af en overraskelse, da hun en søndag eftermiddag gik en tur i Føtex.

Hun havde nemlig selv tjekket på forhånd, at hun ikke havde vundet i Lotto dagen forinden. Alligevel lod kvinden sin kupon tjekke i kiosken. For en sikkerheds skyld, for man ved jo aldrig.

Ekspedienten kunne imidlertid overbringe en særdeles glædelig overraskelse: Du har vundet.

Beløbet kunne Føtex imidlertid ikke oplyse, for det var over 5.000 kroner.

Hjemme drillede teknikken, så der skulle et opkald til Danske Spil til endeligt at få sikkerhed for beløbets størrelse: 1.000.000 kroner i den såklaldte millionærgaranti.

»Vi mangler ikke det store, selvom vi selvfølgelig har nogle ting i boligen, som godt kunne trænge til at blive udskiftet. Men først og fremmest glæder vi os bare over, at vi nu har råd til at leve godt de næste 10 år,« siger kvinden, som har valgt at forblive anonym.

»Vi har allerede planer om en tur sydpå ned til varmen efter nytår, siger hun og forklarer, at børnebørnene kan se frem til at blive forkælet:

»De får ekstra store gaver under juletræet i år,« siger hun.