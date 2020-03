Husk at holde afstand. Sådan lyder ét af de råd, der i denne tid bliver gentaget igen og igen i et forsøg på at bremse smittespredningen med coronavirus.

Og det råd fører nu til, at hele den danske danske dagligvarebranche lancerer et nyt tiltag.

De kommende dage vil du opleve, at der er tape eller andre mærker på gulvet, når du besøger dit lokale supermarked.

Rema 1000 fortæller til B.T., at kæden netop har bestilt 4.000 mærker hjem, som skal klistres på gulvene - især ved kassen - for at hjælpe kunderne til at se, hvor langt de skal stå fra hinanden.

Aldi forklarer, at de allerede tirsdag morgen går i gang.

»Vi laver afstandsmarkering med almindeligt tape, så vi kan gøre det hurtigst muligt. Der bliver 1,5-2 meter mellem hvert stykke tape,« lyder det fra Kristian Jessen, pressechef for Aldi Danmark.

Også Dagrofa er i fuld gang.

»Vi kommer til at bruge skiltning og gulvklæb i vores supermarkeder,« lyder det fra kommunikationskonsulent Janni Ravn Madsen:

»Det er et godt initiativ på tværs af branchen, og det tror vi, vores kunder vil tage godt imod.«

Både Coop og Salling Group meddeler overfor Politiken, at de også er gået i gang med at hjælpe kunderne til at stå længere fra hindanden med mærker på gulvet. Fra Coop lyder det dog også:

»Vi vil gerne slå fast, at der ikke er fare ved at købe varer i supermarkederne. Men vi skal huske at holde afstand til hinanden, og der har vi brug for kundernes hjælp«, siger kvalitetschef i Coop Malene Teller Blume, til Politiken.

På Twitter forklarer Rema 1000s Jonas Schrøder, at beslutningen er truffet på baggrund af, at sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har opfordret til, at vi husker ikke at stå for tæt for at undgå smittespredning.

Sundhedsministeren har efterfølgende på Twitter rost beslutningen:

'Tak for godt initiativ,' skriver Magnus Heunicke som en kommentar til Jonas Schrøder.

Siden coronasmitten første gang blev konstateret i Danmark, er 914 blevet testet positive.

Antallet af smittede kan dog være højere, da myndighederne den 12. marts ændrede strategi og ikke længere tager prøver på alle potentielt smittede, men kun på dem, der udviser moderate alvorlige symptomer.