Statens Serum Institut har lavet prognose for udvikling af britisk variant, der vil dominere fra midt februar.

Alle positive coronaprøver forventes fra uge 3 - denne uge - at blive undersøgt for at fastslå, om der er tale om en britisk og særligt smitsom virusvariant.

Det fremgår af en rapport fra Statens Serum Institut, der sætter fokus på smitteudviklingen - særligt for den britiske variant.

I rapporten fremgår det, at mutationen B117 ventes at udgøre 50 procent af de cirkulerende virusvarianter omkring midten af februar.

Prognosen indeholder en række scenarier for den forventede udvikling i smittetal med særligt fokus på den britisk mutation.

Eksperter og sundhedsmyndigheder har haft særligt fokus på den britiske variant, der kan spores tilbage til at optræde første gang i Danmark den 14. november 2020.

Prognoserne viser, hvor afgørende det er at bremse især de mere smitsomme varianter, skriver SSI i rapporten.

- Prognoserne for smittetallet i starten af april er stærkt afhængig af det relative kontakttal for cluster B117, som beskriver hvor meget højere kontakttallet er for cluster B117 sammenlignet med de øvrige cirkulerende varianter.

Det siger Camilla Holten Møller, som er læge, ph.d. og leder af ekspertgruppen.

Ifølge SSI er det relative kontakttal for den britiske variant estimeret til 1,36. Det kan omregnes til, at det aktuelle kontakttal for B117 er 1,16. Det er et lille fald i forhold til ugen før.

Det relative kontakttal er en betegnelse for forholdet mellem kontakttallet for B117 og kontakttallet for de øvrigt virusvarianter.

Beregningerne er dog behæftet med et vist efterslæb og stor usikkerhed på grund af et begrænset datagrundlag.

Ifølge rapporten fra SSI kan selv små ændringer i det relative kontakttal få store konsekvenser for prognoserne.

Således vil et relativt kontakttal på 1,36 svarende til det, der aktuelt er fundet i Danmark, resultere i et smittetal på 400 tilfælde per dag i starten af april.

Hvis det relative kontakttal for B117 er 1,53, vil scenariet se afgørende anderledes ud. Således vil der i givet fald være omkring 4000 nye tilfælde dagligt i starten af april, fremgår det af rapporten.

/ritzau/