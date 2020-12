1.220 beboere på Odense Kommunes plejecentre har på forhånd sagt ‘ja tak’ til at blive vaccineret mod covid-19.

Det svarer til stort set samtlige beboere på de odenseanske pleje- og ældrecentre.

Ældrecenter Øst i bydelen Vollsmose er blandt de allerførste steder i Danmark, hvor borgere bliver vaccineret.

Det første stik i en overarm bliver givet på søndag den 27. december klokken 9.00 på Ældrecenter Øst.

Udover i Odense tages der søndag hul på at vaccinere beboere på plejecentre i Ishøj, Slagelse, Aalborg og Aarhus.

Derefter udrulles det til resten af landet.

»Jeg er glad for, at næsten alle de ældre har valgt at tage imod tilbuddet. Det er en god start, men der er stadig en lang, sej kamp forude. Derfor kommer vi også til at se værnemidler og forholdsregler på vores plejecentre et stykke tid endnu. Men der er lys forude,« siger Ældre- og Handicaprådmand i Odense, Søren Windell (K).

Også borgmester Peter Rahbæk Juel (S) glæder sig over, at dét, hele verden har ventet på, nu endelig sker. Oven i købet i den by, hvor han er førstemand.

Plejehjemsbeboere på Ældrecenter Øst i Odense bliver blandt de første til at blive vaccineret imod covid-19, coronavirus den 27. december. Foto: Tim Kildeborg Jensen Vis mere Plejehjemsbeboere på Ældrecenter Øst i Odense bliver blandt de første til at blive vaccineret imod covid-19, coronavirus den 27. december. Foto: Tim Kildeborg Jensen

»Vaccinen er den største milepæl i pandemien, siden den første nedlukning i marts. Nu er der begrundet håb for, at det hele bliver godt igen.«

»I første omgang bliver de ældste og mest sårbare borgere beskyttet. Det er glædeligt. Men der kommer til at gå måneder før nok danskere er vaccineret, til at vi kan ændre adfærd,« siger Peter Rahbæk Juel, som derfor advarer mod at slække på retningslinjerne.

»Der er lang vej endnu. Derfor skal vi passe ekstremt meget på ikke at male håbet alt for lyserødt,« siger borgmesteren.