Mette Frederiksens instruks om, at alle mink i Danmark skal aflives, var en mavepuster for de danske minkavlere, der kalder det en katastrofe og ser det som en aflivning af hele branchen.

Men ifølge Nils Strandberg Pedersen, læge og tidligere direktør i Statens Serums Institut, var det den eneste fornuftige beslutning, regeringen kunne træffe.

»Det er alvorligt, når man slår alle mink ihjel, men vi har ikke noget valg,« siger Nils Strandberg Pedersen.

Statens Serums Institut har nemlig fundet en mutation i coronavirus, som nu er begyndt at sprede sig til mennesker også, og det er ikke noget, vi skal spøge med.

At en virus kan mutere er ikke noget nyt. Det kan den både i mink og mennesker. Men ifølge Nils Strandberg Pedersen er det særligt kritisk, når det sker i mink, fordi der på minkfarme er samlet mange tusinde mink, og en virus på den måde hurtigt kan formere sig.

Og lige netop den mutation, der nu er fundet ved mink, gør det bestemt ikke bedre. Mutationen gør nemlig, at en vaccine ikke kan binde sig til virussen og forhindre den i at sprede sig.

Det betyder altså, at der er en risiko for, at en kommende udviklet coronavaccine ikke vil virke mod en muteret coronavirus.

»Der er en teoretisk - måske mere end en teoretisk - risiko for, at den ikke vil virke så godt. Forestil dig, at en normal vaccine virker 100%, så vil den overfor en muteret coronavirus måske kun virke 30%,« siger Nils Strandberg Pedersen.

Derfor er det bestemt heller ikke for sjov og med god vilje, at regeringen og sundhedsmyndighederne beslutter, at alle mink skal aflives, mener Nils Strandberg Pedersen.

Det kan nemlig få konsekvenser for mange flere end minkene og danskerne. Hvis mutationen spreder sig, og vi ikke får den inddæmmet, kan problemet blive internationalt.

»Vi har en international forpligtelse og et ansvar for resten af verden. Når sådanne mutationer er der, kan de sprede sig til andre lande. Det vil være en katastrofe. Tænk, hvis vaccinerne ikke virker ordentligt, fordi vi har en mutation på et pelsdyr. Det er en potentiel international sundhedstrussel.«

Nils Strandberg Pedersen forstår godt, at det er hård kost for minkavlerne at skulle aflive alle sine dyr og måske miste sit arbejde. Men der er ifølge ham ingen andre løsninger.

»Jeg har stor medfølelse for dem, men jeg må sige, at vi må prioritere mennesker før dyr. Det går ud over minkavlerne, men der er ikke nogen, der synes, det er en let beslutning. Det kan jeg garantere dig for. Det er meget smertefuldt, men jeg kan ikke se en anden løsning,« siger Nils Strandberg Pedersen, der sammenligner minksituationen med mund- og klovsyge i Danmark i gamle dage, hvor alle køer blev slået ihjel.

Derfor er det bedste ifølge Nils Strandberg Pedersen at få inddæmmet mutationen, ligesom vi forsøger med den almindelige udgave af coronavirussen, før det går galt.

Og med den her mutation kræver det altså, at supersprederne - i dette tilfælde minkene - må aflives, så de ikke får det spredt videre til for mange mennesker.

»Hvad vil det ikke resultere i, hvis vi ikke gjorde noget,« siger Nils Strandberg Pedersen.