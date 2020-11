Minkene på de 284 farme, hvor der var fundet covid-19, er nu aflivet, skriver Fødevarestyrelsen på Twitter.

Alle minkbesætninger, hvor der var konstateret coronasmitte, er nu aflivet. Det oplyser Fødevarestyrelsen på Twitter.

Der var konstateret covid-19 på 284 af landets minkfarme. Det svarer til omkring hver fjerde minkfarm i Danmark.

Landets minkfarme overvåges stadig, oplyses det. Der er i øjeblikket 25 minkfarme, der mistænkes for at være ramt af coronasmitte.

Den overvågning ser dog ud til snart at kunne lægges på hylden.

Tirsdag blev der nemlig vedtaget et midlertidigt forbud mod at holde mink frem til 31. december. Det betyder, at alle mink i besætninger skal aflives.

Allerede i starten af november lød det fra regeringen, at alle landets mink skulle aflives, fordi coronavirus er muteret blandt mink. Mutationen frygtes at kunne bringe en coronavaccine i fare.

Da det blev meldt ud, var der dog ikke lovhjemmel til at aflive alle mink i Danmark, hvis ikke de er syge eller i et sygdomsområde.

Det har medført et hårdt pres på fødevareminister Mogens Jensen (S). Han har onsdag trukket sig oven på sagen.

Siden coronasmitten begyndte at sprede sig i løbet af sommeren, er minkene blev aflivet, hvis der blev fundet corona i besætningen.

Siden oktober er også mink inden for en vis radius af en smittet farm blevet aflives. Sikkerhedsgrænsen blev sat til 7,8 kilometer.

Smitten fortsatte dog med at brede sig. Og da det viste sig, at virusset var muteret i mink, blev det besluttet, at alle landets mink skulle aflives.

