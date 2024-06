Ny EU-lov giver mulighed for at klage over indhold på sociale medier, men mange kender slet ikke den mulighed.

Alle kan klage til myndighederne over chikane, reklamer og ulovligt indhold på sociale medier.

Danskerne ved det bare ikke, mener Socialdemokratiets EU-spidskandidat Christel Schaldemose (S).

- Jeg har snakket med mange, blandt andet influencere, som ikke anede, at man kunne klage til en myndighed. Vi skal hjælpe folk med at klage, så vi kan få platformene til at rette ind efter loven, siger Christel Schaldemose.

EU's DSA-lov gav et nyt sæt regler til digitale tjenester – heriblandt softwaregiganten Meta, der ejer både Facebook og Instagram.

En del af loven indebærer, at borgere kan klage til et DSA-tilsyn, der hører hjemme i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Det mangler danskerne dog viden om, og klageformularen er ikke oplysende nok, fastslår Schaldemose.

- Jeg gik selv ind på siden, og efter et par spørgsmål stod der, at indholdet ikke har noget med DSA at gøre. Så jeg kunne ikke klage, og det er ikke en rimelig måde at gøre det på.

- Danskerne ved ikke, at de kan klage, og når de så endelig gør det, bliver de forvirrede. Tilsynet bliver simpelthen nødt til at gøre noget mere. Der kan laves en hotline, for EU-loven har nogle kræfter i sig, siger Schaldemose.

Hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er man ganske tilfreds med hjemmesiden og klageformularen. Kritikken om den manglende viden blandt danskerne rammer dog mere plet.

- Vi har lavet en hjemmeside til klagerne, men jeg er helt enig i, at der godt kan gøres endnu mere, siger styrelsens vicedirektør Jesper Linaa.

- Man kan altid nå endnu længere ud. Vi må overveje, hvordan vi bliver mere synlige og kommer bredere ud for at vise klagemulighederne, lyder det.

DSA-tilsynet har blandt andet øje på ulovligt indhold på sociale medier, og tilsynet har sendt den første sag om falske annoncer til EU-Kommissionen.

Det skete, efter at en række danske tv-værter blev brugt i svindelkampagner på sociale medier.

/ritzau/