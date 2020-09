Et større it-nedbrud har onsdag ramt alle fem hospitalsenheder i Region Midtjylland.

Det bekræfter regionens presseafdeling over for B.T.

»Vi er lige nu i gang med at finde ud af, hvad der er galt,« oplyser presseafdelingen.

En ansat på Aarhus Universitetshospital fortæller, at alle systemer er døde, og at de lige nu hverken kan tilgå patientjournaler eller anden laboratorie-it:

»Vi kan ingenting. Vi ikke lave nogle undersøgelser. Ingen operationer. Vi kører på nødprocedure,« siger den ansatte, som har været i sundhedssektoren i seks år og aldrig oplevet et nedbrud af denne karakter.

Lige nu er de på Aarhus Universitetshospital i færd med at finde ud af, hvor alvorligt nedbruddet er.

Er det noget, som patienterne kan vente på bliver fikset, eller er de nødt til at sende folk hjem.

»Lige nu venter vi bare på, at vi får noget at vide. Men det er da et problem, når vi ikke kan tilgå patientjournalerne og se, hvor meget medicin folk skal have,« siger den ansatte.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Claus Wegener Kofoed, der er it-direktør i Region Midtjylland.