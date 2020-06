Folketinget vil stemme for borgerforslag, der skal sikre et halvt års orlov til forældre, der mister et barn.

Alle forældre, der mister et barn under 18 år, får fremover ret til seks måneders sorgorlov.

Det har regeringen og partierne i Folketinget indgået en aftale om, skriver Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.

Forslaget om at sorgorlov skal gælde for forældre til børn helt op til 18 år har været stillet som borgerforslag, som et enigt Folketing nu vil stemme for.

Hidtil har forældre kun haft ret til sorgorlov, hvis barnet er dødt ved fødslen, eller hvis barnet dør inden for de første syv måneder efter fødslen.

Regeringen vil fremsætte lovforslag om ændringen af reglerne i starten af oktober, når Folketinget er tilbage fra sommerferie.

- Det at miste et barn er ganske ubærligt uanset alder og en umådelig sorg, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

- Jeg er glad for, at vi nu kan sikre en ret til et halvt års sorgorlov til alle forældre, så de får ro til at bearbejde deres sorg uden at skulle bekymre sig om at skulle tilbage på arbejde.

/ritzau/