»18,8 milliarder for nogle mink? YOU GOTTA BE KIDDING ME.«

Sådan indleder Sikandar Siddique fra partiet Frie Grønne et af sine nylige opslag på Twitter.

21. december forbød man ved lov at holde mink i Danmark efter at have fundet en mutation af coronavirussen på flere minkfarme. 25. januar besluttede man så ved et flertal i Folketinget at skyde 18,8 milliarder kroner efter minkavlerne som erstatning.

Og det beløb har både politikere, debattører og andre på sociale medier udtrykt forargelse over.

»Aldrig igen vil jeg høre på, at vi ikke har penge til klima, natur, skoler, udsatte, hjemløse, flygtninge, sygehuse, pædagoger, nedsat arbejdstid, asylansøgere og bedre boliger,« skriver Sikandar Siddique videre i sit opslag.

Og han er ikke den eneste.

Den 15-årige klimaaktivist og debattør Selma Montgomery skriver på sin Twitter-profil efter aftalen:

»Okay let me get this straight...Regeringen har ikke råd til at investere i klimahandling og vores alle sammens fremtid, da det ville 'have for store sociale konsekvenser for vores samfund', men at finde 18,8 MILLIARDER til en miljøsvinene industri er intet problem?«

Og Rune Møller Stahl, der er forsker på Insitut for Statskundskab på Københavns Universitet, men også meget aktiv debattør på Twitter, skriver:

»Hey, kan I huske i september, da regeringen mente, at 16 milliarder var liiiidt rigeligt at betale for at løse klimakrisen? Sorry børnebørn, men der er ikke råd til det hele, når man også skal give et 18,8 milliarder holdkæftbolche til minkbranchen.«

Erstatningen på næsten 19 milliarder bliver givet til de 1.000 minkavlere, der har aflivet deres mink.