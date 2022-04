»Vi har i Salling Group besluttet at fjerne alle russisk producerede varer fra vores hylder.«

Sådan lød det på Twitter i slutningen af februar fra Per Bank, der er administrerende direktør i Salling Group. I hælene på Salling Group fulgte Coop, Rema 1000 og Dragofa, der alle sammen meldte ud, at de heller ikke vil sælge varer, der er produceret i Rusland.

Alligevel kan man i Bilka, Føtex og Coop-butikker finde virksomheden Pindstrups spagnum, der er nedbrudt plantemateriale, der stammer fra gamle tørvemoser. Det skriver DR.

Og det til trods for, at Pindstrup fortsætter driften af en fabrik med 250 ansatte i Rusland.

Overfor DR forsikrer både Salling Group og COOP, at de varer, de sælger i deres forretninger, ikke har noget med fabrikken i Rusland at gøre, men at de bliver produceret i Danmark.

Men kommunikationschef i COOP, Lars Aarup, anerkender, at det er en kompliceret sag.

»Det er også et spørgsmål om, hvad vi overhovedet kan gøre. Al produktion af fødevarer er meget global, så hvor skal vi sætte grænsen, og hvor kan vi så at sige være politibetjente? Grænsen går ved de varer, vi forhandler. Og vi vil ikke have varer produceret i Rusland,« fortæller han til DR.

Flere store virksomheder som Carlsberg, Aarslev og Jysk har siden Ruslands invasion af Ukraine lukket ned for deres forretninger i Rusland. Flere store virksomheder har gjort det samme.

Men den beslutning har milliardvirksomheden Pindstrup ikke fulgt, hvorfor de stadig har en fabrik i Rusland.

Pindstrup har hovedsæde på Djursland.