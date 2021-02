Samtlige danskere, der ønsker det, kan forvente at have fået det sidste stik med en godkendt coronavaccine 26. juni. Så klart har regeringen og myndighederne meldt ud.

Men den bastante melding kan risikere at give bagslag.

Det mener Lægeforeningen, der er bekymret for, at opbakningen til at lade sig vaccinere kan falde, hvis vaccinationskalenderen begynder at skride.

»Som læger håber vi, at befolkningen vil bakke op om vaccinationerne og vil lade sig vaccinere, fordi det er vejen frem til at bekæmpe denne her epidemi,« siger formand for Lægeforeningen Camilla Rathcke.

Camilla Rathcke, formand for Lægeforeningen.

»Men hvis befolkningen begynder at tvivle på vaccinationsplanen, fordi der kommer divergerende meldinger fra myndighederne om vaccinationskalenderen, så kan vi være bekymrede for, om opbakningen til vaccinen så også falder.«

Camilla Rathcke sætter spørgsmålstegn ved, om det er hensigtsmæssigt, at myndighederne jævnligt udsender en opdateret vaccinationskalender for, hvornår de forskellige risikogrupper i befolkningen kan forvente at blive vaccineret.

»Det gør vi, fordi vi nu har to måneders erfaring med leverancer af vacciner, og alt andet lige må konstatere, at de leverancer løbende bliver justeret. Primært ned, men heldigvis også en smule op en gang imellem,« siger Camilla Rathcke.

»Der er ingen tvivl om, at vi ikke er sted, hvor det kan hugges i granit, hvornår hele befolkningen har fået det sidste stik i skulderen. Dér er vi bare ikke, og derfor synes vi, at man skal være mere forsigtig med at melde konkrete datoer ud.«

Ældre på plejehjem er nu vaccineret. Nu skal sundhedspersonale vaccineres.

Lægeforeningen sendte 8. februar et brev til sundhedsminister Magnus Heunicke, hvori foreningen blandt andet bad ministeren forholde sig til denne bekymring.

Lægeforeningen har endnu ikke modtaget så meget som en kvittering fra ministeriet på, at brevet er modtaget.

»I dag er det 14 dage siden, vi sendte brevet til sundhedsminister Magnus Heunicke. Vi ville gerne have haft svar på vores spørgsmål nu, eller i det mindste en kvittering fra ministeriet på, at de arbejder på et svar. Jeg har forståelse for, at det tager tid for ministeriet at indhente nogle svar fra sine myndigheder. Men jeg forventer, at vi får et snarligt svar i denne uge,« siger Camilla Rathcke.

I samme brev beder Lægeforeningen også om svar på, om sundhedsminister Magnus Heunicke har en plan for, hvad ministeriet vil stille op, hvis AstraZeneca-vaccinen, som læger og andet front-sundhedspersonale nu skal vaccineres med, ikke er effektiv nok til at holde smitten nede.

Sundhedsminister Magnus Heunicke.

AstraZeneca-vaccinen har en effektivitet på cirka 60 procent, mens vaccinerne fra Pfizer/BioNTech og Moderna har en effektivitet på cirka 90 procent.

»Hvad gør vi, hvis vaccinen fra AstraZeneca ikke holder smitten nede blandt sundhedspersonalet? Kan personalet så få en af de andre vacciner? Har man så brugt sit vaccinationstilbud, eller kan man forvente, at man som sundhedsperson kan blive revaccineret med en af de andre vacciner? Hvad er plan B?« siger Camilla Rathcke.

B.T. har siden 11. februar forsøgt at få en kommentar fra Sundhedsministeriet til Lægeforeningens brev og bekymringer. Det har ikke været muligt.