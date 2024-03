33 ud af 34 kommuner i hovedstadsområdet er ramt af pesticidrester i drikkevandet.

Det viser en ny måling fra Danmarks Naturfredningsforening.

Og det giver mere end rynker i panden:

»Det er både bekymrende og nedslående, at der så ofte bliver fundet pesticidrester i de danske drikkevandsboringer,« siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening, i en pressemeddelelse og fortsætter:

»Tallene understreger, at vi er nødt til at handle nu, hvis udviklingen skal vendes, og hvis de fremtidige generationer også skal have glæde af rent drikkevand direkte fra den danske undergrund.«

Det er på baggrund af data fra GEUS-databasen, at foreningen har undersøgt vandværkerne.

Her viser tallene, at der i 28 af kommunerne har været pesticidrester i drikke-og grundvand, der var over grænseværdien.

I Københavns Kommune alene er der blevet fundet pesticidrester i 100 procent af de aktive drikkevandsboringer, der er blevet foretaget over de sidste fem år.

En udvikling, som Carl-Emil Larsen, der er direktør i DANVA (Interesseorganisationen for drikkevands- og spildevandsselskaber, red.), mener er forårsaget af, at samfundet i stigende grad benytter kemikalier.

»Tilstanden for det grundvand, der bruges til drikkevand, er bekymrende flere steder. På grund af samfundets anvendelse af kemikalier og pesticider, er det et vilkår for rent drikkevand, at der indføres sprøjteforbud i områder, hvor grundvandet dannes,« siger Carl-Emil Larsen i en pressemeddelelse.

For at komme problemet til livs, foreslår Naturfredningsforeningen, at større sammenhængende arealer fremover skal beskyttes ved at etablere grundvandsparker, hvor man hverken må bruge pesticider eller andre giftstoffer, der kan forurene danskernes grundvand.