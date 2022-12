Lyt til artiklen

Mange har taget konsekvensen og skruet ned for varmen henover vinteren på grund af stigende priser.

Men ét sted i landet har de kommunale ansatte valgt ikke at skrue ned for varmen og beholde 21 grader indendørs.

For på Bornholm har man opvejet fordelene ved at sænke temperaturen mod ulemperne, og man ændrer ikke på noget. Det skriver DR.

Det er på trods af, at regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening siden oktober har anbefalet, at samtlige danske kommuner skruer ned til 19 grader i alle offentlige bygninger med enkelte undtagelser som eksempelvis plejehjem.

Man har beregnet, at man sparer minimalt i forhold til at skrue ned for varmen, da man skal bruge mange kræfter og flere dage, forklarer energimedarbejder Flemming Bech.

»Det er ikke noget, man bare lige gør. For at vi har en jævn varme i alle bygninger, er radiatorerne låst fast på en bestemt temperatur, og vores ventilationssystemer er også koblet op på, at der er 21 grader,« siger han.

Regionskommunens beregninger viser, at det vil koste 400.000 kroner at skrue ned for varmen, og det er mere, end hvad man forventer at kunne spare på varmeregningen, hvis man sænker temperaturen.

I løbet af de seneste dage er prisen på el steget, og det vil den fortsætte med endnu.

Jack Michael Kristensen, der er funktionschef i Andel Energi, fortæller, at markedet forventer, at den næste måned frem til januar bliver dyr. En af årsagerne skal findes i vejret.

»Priserne stiger, fordi det er blevet koldt i Europa, og vinden har lagt sig. Derfor skal vi ud og købe vores energi i Tyskland til en langt højere pris, fordi det i højere grad er gaspriserne, der styrer prisen der,« siger han.