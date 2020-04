På under 24 timer er Allan Linde Simonsen gået fra ren uvished til nu at se et lille lys i horisonten.

B.T. bragte torsdag historien om Allan Linde Simonsen, hvis bror blev dræbt sidste år. Men på grund af coronavirus er domstolene lukket, hvorfor de tiltalte i sagen ikke har kunnet komme for retten som planlagt.

For Allan Linde Simonsen var det ensbetydende med, at han ikke kunne få afklaring og svar på, hvad der skete med hans bror.

Men nu er der godt nyt for.

»Jeg havde håbet på det. Men jeg blev sgu glad, da jeg læste det. Det var sgu dejligt,« siger Allan Linde Simonsen på beskedent jysk.

Natten til fredag nåede samtlige partier i Folketinget nemlig til enighed om, at blandt andre domstolene genåbner. Fredag formiddag bekræftede Danmarks Domstole så selv, at domstolene genåbner den 27. april, og at 75 procent af alle sager kan gennemføres. Hvad bedre for Allan Linde Simonsen er, at straffesager, som hans brors drabssag, bliver prioriteret først.

»Det betyder, at vi kan få sat punktum. At vi kan komme videre. Det kan alle parter - også de tiltaltes familier, som jo også går og venter.«

Sagen om drabet på Allan Linde Simonsens bror Kenneth er sat til at begynde den 7. maj. Og det er det, Allan Linde Simonsen forholder sig til nu.

Kenneth og Allan blev konfirmeret i 1986.

»Så får vi ro, og jeg skal ikke bekymre mig mere.«

»Jeg får ikke Kenneth tilbage, lige meget hvor meget jeg tænker over sagen. De sidste 14 måneder har jeg kun tænkt på drab, når jeg har tænkt på Kenneth. Jeg har svært ved at finde de gode minder frem. Men nu håber jeg, at de gode minder kan komme igen.«

Foruden straffesager er det civile sager herunder familieretssager, som har førsteprioritet for domstolene.

Advokatforening: Vi skal hurtigt videre

Hos foreningen Danske Advokater er man selvsagt begejstret for, at sager - der har ligget stille i en måned - nu genoptages.

Men ifølge administrerende direktør Paul Mollerup er ingen tid at spilde: Man skal hurtigt videre.

Fredag mødes Danske Advokater, Advokatsamfundet og Danmarks Domstole til en snak om, hvordan man i retssamfundet kommer tilbage i fuld vigør - hurtigst muligt.

»Nu skal 75 procent af sagerne gennemføres, og det er fint på den korte bane. Men vi skal hurtigt finde nogle løsninger, så vi ikke skubber en stor pukkel foran os, når kapaciteten når 100 procent igen. Vi går nu i dialog om, hvordan vi kan øge antallet gennemførte sager.«

Hvordan foreslår I at øge antallet af gennemførte sager?

»Der er lange ventelister. Sager er udsat helt frem til 2021 - så vi skal finde løsninger, så vi hurtigere kan indhente det arbejde, som er sat i stå. Mange borgere venter lige nu, og med ventelister frem til 2021 er det meget lang tid.«

»Så vi skal kigge på tiltag, der kan gøre, at vi kan køre længere på literen. Det kunne være, om vi kan arbejde om aftenen eller i weekenden. På længere sigt skal vi tænke ud af boksen. Vi skal også se på, om vi i større omfang kan gennemføre sager, selv om der er udeblivelser. Så skal vi se, om sager, som er sat til at foregå i retssale, burde blive flyttet ud af domstolene - eksempelvis sager om flyforsinkelser. Og så skal vi kigge på brugen af teknologi.«

Og det er Danmarks Domstole imødekommende overfor, siger direktør for Domstolsstyrelsen Kristian Hertz til Ritzau.

»Vi undersøger samtlige muligheder for at udnytte den kapacitet, domstolene har, og vi ser også på mulighederne for at arbejde uden for normal åbningstid og tilvejebringe eksterne lokaler.«