Allan Lindegaard Olsen og familien havde glædet sig til at flytte ind i en nyrenoveret lejebolig i Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted. Nyrenoveret betød bare ikke, hvad de havde troet.

»De første 14 dage lugter der nyt af lak og maling, men herefter går det op for os, at de har prøvet at skjule et eller andet,« siger han til B.T.

Steder på trægulvet i lejligheden er blevet spartlet, fugtskader i køkkenskabe er malet over og låger i køkkenet er ved af falde af.

Allan Lindegaard Olsen kontakter derfor andelsforeningens vicevært, der fortæller om en tidligere vandskade, men at den skal de ikke være urolige for, lyder beskeden.

Fugtskader på skabe i lejeboligen. Privatfoto Vis mere Fugtskader på skabe i lejeboligen. Privatfoto

»Der er fugtskader, de har forsøgt at skjule i og omkring køkkenet, og det begyndte efter et par uger at lugte af muggen røv,« fortæller Allan Lindegaard Olsen.

Han er fortvivlet over, at Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted efter hans mening forsøger at dække over en ikke udbedret vandskade. Derfor kontakter han boligadministrationsselskabet Domea, der administrerer boligforeningen.

Allan Lindegaard Olsen får svar fra Domea, der ifølge ham er aggressive og hårde i tonen og blot fortæller ham, ‘at forholdene er, som de kan tilbyde dem.’

Han har en datter, der er astmatiker og får mange allergiske reaktioner, så de forhold kan og vil familien ikke leve med.

Det fugtramte køkken har familien ikke kunne benytte i fem måneder. Privatfoto. Vis mere Det fugtramte køkken har familien ikke kunne benytte i fem måneder. Privatfoto.

Vandskaden har desuden medført, at familiens køleskab befinder sig under trappen til 1. sal og på soveværelset står vaskemaskinen.

Den ubehagelige oplevelse ved Domea får Allan Lindegaard Olsen til at bede om hjælp fra Lejernes Landsorganisation (LLO). Her bekræfter de, at den her sag med Domea langt fra er den eneste af slagsen.

»Vi har mange sager med dem i øjeblikket, der alle minder om hinanden. De er aggressive i deres kommunikation, trækker tingene i langdrag og i stedet for at undersøge de enkelte sager, så forsøger de at give lejerne skylden,« siger Marianne Berg, der er juridisk rådgiver i LLO, til B.T.

Domea henviser i Allan Lindegaard Olsens sag til Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted.

Her er Asger Dirch Poulsen forretningsfører, og han ønsker ikke at udtale sig til B.T. Han understreger, at sagen bliver kørt i Beboerklagenævnet, og at han vil komme med foreningens side af sagen der.

Tilbage står en træt og frustreret Allan Lindegaard Olsen, der blot søger en endegyldig løsning på problemerne i en sag, der nu har varet adskillige måneder.

»Vi ved ikke, hvad vi skal gøre mere,« siger han.

Indtil videre er det eneste plaster på såret en kompensation på 750 kroner fra boligselskabet, fordi familien ikke har kunne bruge det fugtramte køkken i fem måneder.