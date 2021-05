En rolig fredag lidt over middag var Allan Hansen på vej hjem fra arbejde, da han pludselig var meget tæt på at blive fanget i et alvorligt trafikuheld.

Bedst som han var på vej ind i byen Vester Hornum i Himmerland, drønede en sort BMW forbi ham i det modsatte spor, inden den svajede tilbage over i eget spor. Lige akkurat fik den bagsmækken med, inden en modkørende bilist passerede dem begge.

»Hold kæft det var tæt på,« udbryder Allan Hansen over telefonen om situationen.

Selvom han ikke var i en af bilerne, som nær havde kollideret, så er han alligevel chokeret over den hasarderede overhaling, der nær havde resulteret i to bilvrag.

Den sorte BMW havde ellers kørt helt oppe i bagsmækken på ham i et stykke tid og havde ad flere omgange lagt an til overhaling. Da de nærmede sig byskiltet, tog bilisten så chancen. Her kørte Allan Hansen selv 83 kilometer i timen, mens den sorte BMW havde væsentligt mere fart på.

Lige da det skete, skænkede Allan Hansen ikke episoden sine tanker i mere end et par sekunder. Den vanvittige overhaling har han først for alvor reflekteret over, når han har set klippet fra bilens dashcam igen.

»Det er helt hen i vejret. Det er på vej ind i en by, og der er endda et vejbump lige efter byskiltet.«

Den modkørende bilist, der nær var blevet torpederet, reagerede ikke synderligt på episoden i øjeblikket, men slingrede blot en smule ud til siden. Formentlig fordi, at det gik så stærkt, at der ikke var tid nok til at reagere, mener Allan Hansen.

I værste fald kunne det være endt i en frontalkollision.

Og netop frontalkollisioner er et fokuspunkt for havarikommissionen for vejtrafikulykker, der i øjeblikket er i gang med en større undersøgelse.

I forbindelse med undersøgelsen lyder det, at 20 procent af alle dødsulykker i 2019 kom fra frontalkollisioner, som typisk kan opstå ved overhalinger. Det er dermed en af de ulykkessituationer, der koster flest liv på de danske veje.

Christian Berthelsen, der er politiassistent ved Det Nationale Færdselscenter, fortæller, at hvis man kommer ud i situationer, hvor en hasarderet overhaling skaber en farlig situation, så bør man så vidt muligt sænke hastigheden og holde til højre.

Det gælder både for personen, der bliver overhalet, men også den modkørende bilist.

»Man skal dog gøre det uden, at det skaber en anden farlig situation. Det nytter ikke at bremse hårdt op, hvis der er anden bilist lige bag en, der så brager op i en selv.«

Det kan være svært at reagere, når det går hurtigt og man kun har et splitsekund at reagere i. Derfor handler det om:

»Orientering, orientering, orientering,« afslutter han.

B.T. har tidligere fortalt om lignende overhalinger, der skaber farlige situationer på de danske veje. Forleden var det en lastbil fra Arla, der noget hasarderet lavede en overhaling på en autocamper, som også var tæt på at resultere i en frontalkollision.

Det kan du læse mere om her.