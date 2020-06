Allan Jørgensen kunne ikke tyde, hvad der stod skrevet med rød spraymaling på hans bil, da han om morgenen 5. juni kom ud foran sit hus på Lolland.

Men da først hans kæreste havde modtaget et billede af hærværket, fik han bekræftet sine bange anelser.

»Der står perker,« lød beskeden fra kæresten.

Allan Jørgensen var chokeret. I mange år havde han kæmpet med racistiske bemærkninger, og i 2018 blev det så voldsomt, at han skiftede navn fra Aram Suleiman til Allan Jørgensen.

Allans bil, der er blevet udsat for hærværk. Foto: Privatfoto Vis mere Allans bil, der er blevet udsat for hærværk. Foto: Privatfoto

Navneændringen vender vi tilbage til.

Foran sit hus stod Allan altså 5. juni om morgenen med 'perker' på sin bil og vidste ikke, hvor han skulle gøre af sig selv.

»Jeg slukkede telefonen, for jeg kunne ikke mere. Jeg har prøvet alt. Jeg har mit liv i Danmark, arbejder mange timer hver dag og har en god familie. Jeg har ikke problemer med nogen. Og alligevel skal jeg udsættes for det her,« fortæller han til B.T.

Allan trak vejret dybt og besluttede sig for, at han måtte videre med dagen. Derfor satte han sig ind i bilen og kørte de halvanden kilometer, der er til hans snedkeri-værksted.

Men dér ventede der ham endnu en grim overraskelse.

»Så jeg var meget frustreret, da jeg kørte til værkstedet, men da jeg kom derud, fik jeg endnu et chok: På skiltet var der også skrevet 'perker'. Det er sket samme nat. Det gjorde mig meget ked af det, for det var endnu et personligt angreb,« fortæller han.

Denne gang var der ingen tvivl. Allan behøvede ikke hjælp fra kæresten til at læse den racistiske nedsættelse.

Desværre er det bestemt ikke første gang, at Allan bliver udsat for det, han selv vil vurdere som forskelsbehandling og diskrimination på grund af sit navn, sin oprindelse eller/og sit sprog.

Allan – dengang Aram Suleiman – kom nemlig til Danmark som kurdisk flytning i 2011, og et par år efter stiftede han firmaet Designsnedkeriet.

Arams kurdiske familie har gennem flere generationer specialiseret sig i snedkerfaget, og derfor stod det skrevet i stjernerne, at han skulle fortsætte traditionen under danske himmelstrøg.

Men hurtigt fandt han ud af, at dygtige snedkerevner ikke var nok, når ejeren af firmaet hed noget så eksotisk som Aram Suleiman.

Allan Jørgensen, der engang hed Aram. Foto: Privatfoto Vis mere Allan Jørgensen, der engang hed Aram. Foto: Privatfoto

Den første ubehagelige oplevelse kom, da Aram arbejdede som snedkervikar i et firma, og en kunde sagde til chefen:

»Hvis den perker skal arbejde hos mig, så skal jeg ikke have lavet noget.«

Og det var ikke sidste gang.

»En anden gang talte jeg med et firma om en opgave, og der var noget, vi ikke var enige om, og så sagde han: 'Jeg vidste, at jeg ikke skulle kontakte dig, fordi dit efternavn ikke slutter med 'sen'. Det hørte min kæreste og sagde, at han skulle trække sine ord tilbage, og det gjorde han,« fortæller Allan.

Så en dag fik Aram en god idé. Måske rettere sagt en ubehagelig, men nødvendig idé.

For hvad hvis der ikke stod Aram Suleiman, når potentielle kunder slog Designsnedkeriet op? Hvad hvis der stod noget så dansk som Allan Jørgensen?

Aram kontaktede myndighederne og fik at vide, at han blev nødt til decideret at skifte navn, hvis der skulle fremgå et andet navn, når folk eksempelvis søgte på hans firma på nettet.

Og så blev det sådan.

»Jeg elsker mit navn, men til sidst skiftede jeg navn til Allan, og man kan sige, 'desværre' har det hjulpet rigtig meget, for nu arbejder jeg mindre og tjener ca. 250 procent mere om året, end før jeg skiftede navn. Der er mange flere ordrer nu og masser af gode projekter,« fortæller Allan og fortsætter:

»Jeg tror, at grunden til, at jeg ikke fik så mange kunder, før jeg skiftede navn, er, at folk er bange for det, de ikke kender, og at de hører negative ting om udlændinge i medierne hele tiden.«

Siden han har skiftet navn, har han kun to gange oplevet, at en kunde har trukket sig, når vedkommende har hørt Allans stemme eller set ham.

De to tilfælde af hærværk er anmeldt til politiet.