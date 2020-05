»Folk er dybt, dybt skuffede over regeringen.«

Det var som en kold spand vand i ansigtet for Allan Svendsen, da han torsdag vågnede op og så planen for en udvidelse af genåbningen af Danmark.

Som indehaver af Rømø Familiecamping havde han nemlig håbet, at grænsen til Tyskland vil blive åbnet for turister, men sådan gik det ikke.

»Tyskerne har kimet mig ned hele morgenen. De ringer for at afbestille. Nu er tålmodigheden med de få reservationer, vi havde tilbage, opbrugt. Afbestillingerne strømmer ind, og Mette Frederiksen har kørt os helt i bund nu. Desværre.«

Forud for forhandlingerne med regeringen onsdag var der ellers et flertal i Folketinget, der var enige om at lukke grænserne op for turister. Det krav lykkedes de ikke at komme igennem med.

I stedet blev parterne enige om, at regeringen skal fremlægge en plan for en 'kontrolleret og gradvis genåbning af sommerturismen, der er sundhedsmæssig forsvarlig, og som giver turistbranchen klarhed' senest 29. maj.

Derudover blev den danske grænsekontrol lempet, så sommerhusejere fra Tyskland og de nordiske lande må besøge Danmark fra 25. maj. Det samme gælder blandt andet kærester, forlovede og bedsteforældre.

Men det er ikke noget, der hjælper Allan Svendsen og mange andre i Sønderjylland, der lever af turisme fra især Tyskland.

Indehaveren af Rømø Familiecamping, Allan Svendsen, er stærkt utilfreds med, at der fortsat ikke kan komme turister til Danmark.

»Vi kan ikke bruge Mette Frederiksens udtalelser om, at hun forstår vores frustration. Det giver ikke smør på brødet, at hun forstår det,« siger campingejeren og fortsætter:

»Det her er ikke en genåbningsplan. Det er en nedlukningsplan for turismen. Der er intet i det her, der hjælper os. Mette Frederiksen gør ondt værre igen. Der er ingen fornuft i det her, og skuffelsen er enorm i hele Sønderjylland og op langs vestkysten. Det er trist.«

For ifølge Allan Svendsen er det ikke kun ham, det går hårdt ud over. Hele Rømø er voldsomt påvirket af manglen på turister, forklarer han.

»Det her koster et hav af virksomheder, og det er hele vejen rundt. Alt er dødt her.«

Tønders borgmester, Henrik Frandsen (V), fortæller til Politiken, hvordan han også er skuffet over, at det ikke lykkedes et flertal i Folketinget at få åbnet mere op for turister.

»Jeg havde håbet, at man havde fulgt vores forslag om at åbne grænsen for tyske turister, så man med en lejeaftale på et sommerhus eller en booking af en campingplads i hånden kunne få lov til at komme ind. For så havde vi fået genstartet turismen, som er et stort erhverv i Tønder Kommune.«

Hos Rømø Familiecamping er der ikke meget håb tilbage. Faktisk har Allan Svendsen ikke længere de store forventninger til regeringen.

»Skaden er i den grad allerede sket, men de må jo sætte sig ned og komme med nogle konkrete løsninger snart.«

Regeringen har oplyst, at den senest 29. maj vil melde noget ud i forhold til de danske grænser.