I februar sidste år stod Allan Linde Simonsen over for det, han troede blev en lys fremtid. Han stod med ny uddannelse og nyt job, men på et kort øjeblik blev tilværelsen forvandlet til et mareridt.

Allan Linde Simonsens enæggede tvillingebror, Kenneth, blev slået ihjel og fundet i en skov nær Borris i Vestjylland.

To personer blev kort efter anholdt i sagen og tiltalt for drab. Allan Linde Simonsen er dermed få skridt fra at få en forløsende afklaring. Men det er skridt, han ikke kan gå lige nu.

»Jeg ved jo ikke, hvad gerningsmændene har gjort ved min bror. Det er næsten ikke til at bære. Hvordan blev han slået ihjel? Jeg har behov for en afklaring. Det er for at tale Kenneths sag, nu når han ikke selv kan,« fortæller Allan Linde Simonsen til B.T.

Allan Linde Simonsen kan ikke få vished om sin brors død på grund af coronavirus. Foto: Privat. Vis mere Allan Linde Simonsen kan ikke få vished om sin brors død på grund af coronavirus. Foto: Privat.

Sagen er den, at coronavirus har lukket landets retslokaler og retssager af sundhedsmæssige årsager.

Det er ikke noget, Allan Linde Simonsen på nogen måder anfægter. Men det frustrerer ham.

»Vi befinder os i en svær corona-tid, og det forstår jeg udmærket. Jeg ærgrer mig alligevel, for jeg tænker på ham hele tiden,« siger han og tilføjer:

»De har været varetægtsfængslet i 14 måneder. Vi er frustreret ad helvede til over, at de ikke bliver dømt. Ingen tvivl om, at det bliver grimt. Men Kenneth fortjener, at folk får at vide, hvad der er sket. Han var ikke én, der fortjente sådan en skæbne.«

Kenneth og Allan blev konfirmeret i 1986. Vis mere Kenneth og Allan blev konfirmeret i 1986.

Retssagen er sat til at foregå ved Retten i Herning.

Her holder man, ligesom resten af retslokalerne i Danmark, lukket frem til og med den 10.maj, hvilket betyder, at Allan Linde Simonsen må blive i venteposition. Og selvom situationen er ude af nogens hænder, ærgrer det retspræsidenten ved Retten i Herning, Steen Friis Nielsen, at pårørende savner svar.

»Det har vi det da dårligt med. Men det er de vilkår, der er i øjeblikket på grund af corona-krisen. Det er en ærgerlig situation, og det kan desværre ikke være anderledes.«

Steen Friis Nielsen vil ikke kommentere den konkrete sag, men vil gerne understrege, at sagen vil blive højprioriteret, når retslokalerne åbner.

»Alle straffesager haster ikke lige meget, men denne er en drabssag. Der sidder også varetægtsfængslede personer, så det er bare en sag, der har høj karakter. Det vil være en sag, vi vil arbejde hurtigst muligt på at få afviklet. Og hvis den bliver udskudt, bliver det i så kort tid som muligt.«

Formanden for Dommerforeningen, Mikael Sjöberg, forklarer, at det særligt er straffesager, som er svære at gøre noget ved, mens corona-krisen pågår.

»Det er sådan – ikke mindst i straffesager – at man skal være til stede. Det skal foregå mundtligt ifølge loven. Når du tæller dommer, anklager, forsvarer, domsmænd, den tiltalte, vidner, retspersonale og vagter, så kan du forestille dig, hvor mange der er i rummet.«

»Derfor håber vi, at vi er med i den bølge, der snart åbner. Det skal selvfølgelig være sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt,« siger Mikael Sjöberg.

Allans bror, Kennets, gravsted. Foto: Privat. Vis mere Allans bror, Kennets, gravsted. Foto: Privat.

I mellemtiden prøver Allan Linde Simonsen at holde fanen højt, mens han samtidig har to børn på 6 og 12 samt en kone, han skal være hos.

»Der er heldigvis god opbakning hjemmefra. Særligt min mor. Vi sidder og tuder sammen og bakker hinanden op. Dér har vi været gode for hinanden gennem denne svære tid. Men altså. Det er endda svært for os at besøge gravstedet. Det kan jeg simpelthen ikke... At se hans navn stå dér, når han burde være her.«

TV Midtvest har talt med forsvaren til én af de tiltalte. Forsvaren oplyser, at klienten nægter sig skyldig.

Hundredvis af sager er blevet udskudt på landsplan. I Venstre foreslog man onsdag, at retslokaler kunne holde åbent om aftenen eller i weekender, så mængden af udskudte sager ikke fortsætter stigningen.