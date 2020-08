59-årige Allan Christen Jensen fra Albertslund har været buschauffør siden 1985 og elsker sit job.

Men nu har han fået en fyreseddel af sin arbejdsgiver, Lokalbus, der har hovedkvarter i Køge.

Årsag: Han kan ikke bære mundbind uden at få voldsomme angstanfald, da han lider af klaustrofobi.

Dermed er han den første i landet, som de kun ganske få dage gamle og seneste coronarestriktioner rammer særdeles barsk og direkte.

Allan Christen Jensen føler sig magtesløs og direkte underløbet af sin arbejdsgiver og mener, fyringen er ulovlig.

I retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen for brug af mundbind i den offentlige trafik er der nemlig formuleret flere undtagelser fra kravet om mundbind. Allan Christen Jensen mener, han er omfattet specifikt af denne:

»Mundbind skal fjernes, hvis bæreren får svære gener og ubehag som for eksempel vejrtrækningsbesvær, kvælningsfornemmelser m.v.«

For det er netop sådan, han får det, når han skal have sit ansigt delvis dækket til, forklarer han.

»Når jeg tager et mundbind på, føler jeg det, som om jeg bliver lagt ned i en kiste, og bedemanden begynder at hamre sømmene i låget. Eller at jeg står i en elevator, som begynder at køre, men pludselig stopper mellem to etager,« siger Allan Christen Jensen.

Mandag – inden sin fyring – gik han til sin egen praktiserende læge og fik en erklæring på, at han 'lider af klaustrofobi i en grad, så brug af mundbind og visir i arbejdet som buschauffør ikke med rimelighed kan forlanges'.

På trods af undtagelsen i retningslinjerne og lægeerklæringen blev han få timer senere fyret fra sit job.

I begrundelsen for opsigelsen skriver Lokalbus’ direktør, John Vestergård:

»(...) At du nægter at køre med værnemidler, selv om det otte dage i forvejen var oplyst, at det skulle man gøre.«

Derudover er afskedigelsen begrundet i, at Allan Christen Jensen på eget initiativ har kontaktet Movia, som Lokalbus kører for, for at få selskabets accept af, at det var i orden, at han ikke har mundbind på, når han sidder bag rattet.

»Ham, jeg talte med hos Movia, havde ingen problemer med det. Men det har min egen arbejdsgiver altså. Han nægtede også at modtage min lægeerklæring. Det kunne jeg godt glemme, sagde han,« fortæller Allan Christen Jensen, som normalt kører på linje 117 og 118.

Det var så sent som lørdag, at det blev et krav over hele landet at bære mundbind – frataget undtagelserne – i busser, tog, taxier, på perroner, i banegårdscentre, busterminaler og lignende.

Allan Christen Jensen var på arbejde lørdag, og på et tidspunkt under hans vagt er der en passager, som kommer ind i bussen og straks konfronterer ham og klager over, han ikke bærer mundbind.

»Jeg siger til ham, at det er der en årsag til, og det behøver jeg ikke. Og så tager han et billede af mig og siger, at han nok skal sørge for at få mig fyret. Om det er ham, der har kontaktet min arbejdsgiver, ved jeg ikke,« siger han.

Allan Christen Jensen tilføjer:

»Men uanset om det er eller ej, mener jeg, den her fyring er ulovlig. Jeg har det ad helvede til over at blive behandlet på den måde. Det er første gang i mit arbejdsliv, jeg er blevet udsat for sådan en svinestreg. Nu kan jeg ikke gøre så meget andet end at stille mig op i arbejdsløshedskøen og håbe det bedste. Men det er jo desværre ikke sikkert, der er mange, der har brug for en på 59 år, som tiderne er lige nu,« siger han.

B.T. har kontaktet Lokalbus’ direktør, John Vestergård, om opsigelsen. Han siger:

»Jeg vil ikke gå ind i en personalesag her offentligt, men jeg kan godt sige, at der er flere vinkler på det her. Der er skrevet to begrundelser for opsigelsen, og det står i vores personalehåndbog, at man ikke må kontakte vores kunder direkte,« siger direktøren med henvisning til, at Allan Christen Jensen på eget initiativ har ringet til Movia.

Allan Christen Jensen overvejer i øjeblikket, om han vil forsøge at køre en sag mod sin nu tidligere arbejdsgiver for uberettiget fyring.