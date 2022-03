Det stormer ind. Klokken er omkring 13 og ind ad lågen kommer kvinder og børn for at få et varmt måltid mad. De er netop flygtet fra krig i Ukraine, hvor de har efterladt deres mænd, sønner og fædre.

»De så meget fortabte ud, da de kom. Jeg vil ikke sige, der var et smil på deres læber, da de gik ud ad lågen igen, men man kunne se taknemmeligheden i deres øjne,« fortæller Allan Larsen, der organiserede uddelingen af mad i Skraldecafeen.

Fra fredag til søndag har Skraldecafeen i Aarhus, der normalt uddeler skraldet og doneret mad til udfordrede borgere, stået klar med mad til ukrainske flygtninge.

»Jeg var meget overrasket over, der kom så mange. Jeg havde slet ikke set den komme; det tror jeg ikke, nogen af os havde,« fortæller Allan Larsen om weekendens begivenheder.

Skraldecafeen har ikke et præcist tal for, hvor mange flygtninge der var forbi for at få et måltid mad, men der blev delt intet mindre end 500 portioner mad ud, så det er der omkring.

»Alle fik noget at spise til klokken 16, men der var der også tømt ud,« siger Allan Larsen.

Allan Larsen priser sig lykkelig over de mange frivillige, der stod klar til at give en hånd, en trøstende skulder eller en varm kop kaffe.

»De knoklede en vis legemsdel ud af bukserne. Det var fantastisk at se, og de frivillige er bare fantastiske. De trøster de ukrainske familier og griner lidt med dem, hvis de kan komme til det,« siger han og fortsætter:

»Det gjorde en kæmpe forskel, kunne man se. Der skal meget til at gøre mig rørt – ikke for at lyde som en kold fisk. Men lige nu er jeg simpelthen så dybt taknemmelig og rørt til tårer over den velvillighed, der er ved folk, der tilbyder deres hjælp og knokler på. De er ligeglade med, om de skal vaske op eller gå ud med skrald, de er klar til at gøre hvad som helst. Jeg kan ikke finde ord nok til at takke dem.«

Selvom Allan Larsen og alle de frivillige var glade for at kunne hjælpe, var det også en hård weekend.

»Det værste var at se børnenes reaktion, når deres mor rejste sig – for lige at putte noget i skraldespanden eller tage en kaffe. De klyngede sig til deres mødre. De er skræmte og traumatiserede,« siger han.

Ud over det mad, Skraldecafeen selv lavede, hjalp både Lystrup Café & Familie Restaurant og Møller Gastronomi med mad.

Skraldecafeen er fortsat åben for ukrainske flygtninge, der har lyst til at få et måltid mad.