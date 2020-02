Påstandene om, at michelinguiden er konservativ, er forkert, mener Rasmus Munk, som står bag Alchemist.

At få ikke bare én, men hele to michelinstjerner med hjem fra aftenens michelinuddeling i Norge i aften er næsten ikke til at forstå.

Det siger Rasmus Munk, som står bag den danske restaurant Alchemist, der mandag aften har befundet sig i en regulær stjerneregn.

- Da vi ikke blev råbt op ved én stjerne, tænkte jeg: "Nå, det var det. Det var nul".

- Det er ikke noget, man har turdet håbe på eller drømme om, så det er uvirkeligt lige nu. Nu skal vi spise god mad, drikke champagne og så er der jo service igen på onsdag med fuldt hus, siger han.

Alchemist lukkede i 2017, men relancerede i sommeren sidste år.

Det er højst usædvanligt, at en restaurant med så kort åbningstid går direkte fra nul til to stjerner.

Med blandt andet lammehjerne og dyretunge på menuen har Rasmus Munk og hans hold på Alchemist da også ofte tænkt, at menukortet ville skræmme michelininspektørerne væk.

Men at de mandag aften kan tage to stjerner med hjem - i første hug - viser, at de selv og alle andre tog fejl.

- Det beviser, at alle påstande om, at michelinguiden er konservativ, er forkerte.

- Jeg er meget taknemmelig for, at de omfavner sådan en restaurant som Alchemist. Det giver håb for gastronomien fremadrettet, siger en fattet, men bevæget Rasmus Munk.

Selv om han er mere end taknemmelig for de to stjerner, vil han og holdet bag restauranten fortsat stræbe efter at udvikle maden yderligere.

- Vi har to stjerner, som vi skal kæmpe for at beholde, men vi kommer ikke hjem og fjerner yveret, tungen eller andre retter fra menuen.

- Vi gør, hvad vi vil, for den overskyggende ambition er ikke michelinstjernerne, selv om det er fantastisk at få dem.

Rasmus Munk ser frem til at fejre stjernerne med resten af sit hold hjemme i Danmark, men inden de rejser hjem fra Norge tirsdag, skal de to nye stjerner fejres.

- Jeg havde valgt tre retter, hvis vi intet fik. Fire retter, hvis vi fik én stjerne. Så nu bestiller vi nok hele menuen, siger han med et grin.

Efter mandagens uddeling af michelinstjerner til de nordiske lande står det klart, at Danmark - inklusiv Færøerne - ligesom sidste år har 35 michelinstjerner.

Denne gang er de blot fordelt på 26 og ikke 28 restauranter som sidst.

/ritzau/